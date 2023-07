Independiente va por el primer triunfo de visitante ante Gimnasia en La Plata

Gimnasia recibe a Independiente. / Foto: Archivo Télam.

en dicha condiciónEl partido de la fecha 23 de la Liga Profesional se jugará este viernes a partir de las 19 en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque platense, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.En el cierre de la jornada, el "Rojo" buscará cortar la mala racha de visitante luego del importante triunfo en Avellaneda ante Huracán (1-0) del pasado domingo.Con 24 puntos, el equipo del "Ruso" Zielinski quedó cuatro puestos por encima de la zona de descenso por tabla anual.El objetivo será complicado ya que el "lobo" se hace fuerte en el Bosque donde sumó 18 de los 27 puntos que tiene en el torneo 2023 y solo sufrió dos derrotas.A su vez, el Bosque es un recinto esquivo para el "Rey de Copas", que no gana allí desde el Clausura 2011.Los dirigidos por Sebastián Romero rescataron un empate 2-2 ante Newell's en Rosario pero al final quedó gusto a poco ya que estuvieron 2-0 arriba desde los 25 minutos del primer tiempo.El dueño de casa, además, tendrá una baja importante ya que el goleador Cristian Tarragona, autor de cinco tantos, llegó al límite de amarillas y también sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo dejaría afuera de lo que resta del torneo.En lugar, ingresaría Ivo Mammini, de 20 años, que en este campeonato le convirtió a Argentinos Juniors y a Tigre.El otro cambio de "Chirola" Romero sería la salida del lateral derecho Guillermo Enrique, quien tiene todo acordado para seguir su carrera en Racing Club, y el ingreso de Bautista Barros Schelotto.Por el lado de Independiente, Zielinski no podrá contar con Martín Sarrafiore, quien ante Huracán recibió la quinta tarjeta amarilla.El "Ruso" probó con una línea de cinco defensores con la entrada de Patricio Ostachuk más el regreso de Baltasar García al lateral derecho por Luciano Gómez.Si finalmente se decide por el tradicional 4-4-2, Kevin López entraría por el suspendido Sarrafiore.Desde que asumió Zielinski en la fecha 12 la principal deuda pasa por las actuaciones fuera del estadio Libertadores de América con cuatro derrotas, las últimas tres seguidas, y un empate.Independiente no gana de visitante desde la primera fecha cuando venció a Talleres (1-0) en Córdoba.El historial entre Gimnasia e Independiente consta de 153 partidos, con 59 triunfos de los "diablos rojos", 55 del "lobo" y 39 empates.: Tomás Durso; Guillermo Enrique o Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Nicolás Colazo; Ignacio Miramón y Agustín Sánchez; Franco Torres o Franco Soldano, Alan Lescano, Benjamín Domínguez; e Ivo Mammini. DT: Sebastián Romero.: Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Patricio Ostachuk, Javier Baez, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Sergio Ortiz e Iván Marcone; Braian Martínez, Martín Cauteruccio y Matías Giménez. DT: Ricardo Zielinski.Árbitro: Leandro Rey HilferVAR: Nazareno ArasaCancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.Hora de inicio: 19.TV: TNT Sports.