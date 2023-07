Fingió su muerte luego de ser baleado por un incidente en el estacionamiento de un bar

Unpara evitar que su agresor le siguiera disparando en la medianoche del pasado sábado, y luego se enteró que el ataque se había producido tras rayar sin intención un vehículo mientras maniobraba para salir del estacionamiento de un bar en la localidad cordobesa de Tanti, en el valle de Punilla.En declaraciones formuladas a canal 12 de Córdoba, el joven manifestó que se había retirado del bar acompañado por una pareja amiga, a quienes dejó en su vivienda, y cuando transitaba hacia su casa fue interceptado por tres personas que se movilizaban en un auto negro y lo obligaron a frenar su vehículo.Uno de ellos “me apunta con un arma en la cabeza y me dice bájate que te mato” y en esa circunstancias se genera un forcejeo cuando trata de abrir la puerta del auto.“Siento una explosión, me tiro en el asiento para hacerme el muerto porque pensé que iban a volver a dispararme”, relató la víctima.Cuando los agresores se escaparon el joven se levantó y relató que sintió "calor en la cara" y vio que "le chorreaba sangre", aunque se "sentía bien”.Según el relato, el joven inmediatamente retomó el camino a su casa, en la misma localidad de Tanti.Sin embargo, al llegar a su domicilio comenzó a sentirse mal y quedó inconsciente, por lo que sus padres lo llevaron hasta un hospital donde fue atendido.Al día siguiente, el joven tomó conocimiento que la agresión fue porque “le había raspado el auto (al agresor)" cuando hizo "marcha atrás” con su vehículo en el estacionamiento del bar.“No pensé que iba a ser para tanto”, consideró y contó que la Justicia de la jurisdicción de Punilla, a cargo de la causa, aportó la identidad de los agresores ya que son “conocidos” de la zona y señaló que “”.”, aseguró con preocupación.Con respecto al balazo dijo que el proyectil está alojado entre los pómulos y la mandíbula, lo que se conoce como ‘cachete’ y que los médicos le dijeron que por el momento no representa riesgos para su salud, no obstante se realizarán observaciones para verificar su evolución.