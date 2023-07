Imputaron por lesiones gravísimas al dueño de los perros que atacaron a una niña

Perros raza pitbull atacaron a dos personas en Santa Fe.

La Justicia de Santa Feque es dueño de los dos perros raza pitbull que el 24 de junio pasado atacaron a una niña de un año y medio, y a su abuela en un barrio de Santa Fe, y añadió la figura de dolo eventual porque "la situación violenta era previsible y al imputado no le importó", dijeron voceros judiciales.Se trata de un hombre identificado con las iniciales C.A.S., que se encuentra detenido desde el lunes acusado de "lesiones gravísimas" en el caso de la niña, que sigue en terapia intensiva del hospital de niños de Santa Fe, y de "lesiones graves" en el caso de la abuela.El fiscal Omar De Pedro, quien investiga el caso en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA),debido a que "no estamos ante un hecho culposo, como podría ser una violación al deber de cuidado"."Es claro que la situación violenta era previsible y al imputado no le importó; es decir, sabiendo que podía pasar lo que ocurrió, el hombre investigado fue indiferente", indicó el fiscal.No obstante, aclaró que, "de forma subsidiaria, las lesiones se endilgaron con culpa, a fin de que, si el tribunal de un futuro juicio oral considera que así fueron cometidas, el resultado no sea una absolución por no haberse planteado esa alternativa”.En una audiencia encabezada por el juez Sebastián Szeifert,, debido a que “ambos contaban con antecedentes de ataques sumamente agresivos hacia otros animales y personas”.Respecto al ataque ocurrido el 24 de junio a las 22, De Pedro especificó que se trata de “dos canes de raza Pitbull, una hembra de pelaje negro y blanco y un macho marrón y blanco”, y se añadió que “ambos tienen gran porte físico”.Los perros "mordieron a la mujer hasta que cayó al piso y luego se abalanzaron sobre la menor”, por lo que "ambas resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo que pusieron en serio riesgo sus vidas”.del barrio que, "al advertir que el imputado observaba la situación desde la vereda, le entregaron a sus animales para que los contuviera”.Ahora la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) resolvió que el viernes en horario a confirmar se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares.La niña atacada continúa internada en cuidados intensivos del hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial debido a que los perros le causaron la fractura de dos costillas, que a su vez le provocaron un hemoneumotórax.