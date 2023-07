Las inversiones en exploración minera superaron los US$ 370 millones

Oro, cobre y litio

Según los datos de Minería, en 2022 el oro se ubicó como principal commodity en cuanto a presupuestos asignados con el 45% del total presupuestado, lo que equivale a US$ 173.6 millones (84% interanual).



Por otro lado, se invirtieron US$ 81,8 millones en la exploración de cobre, un 62% por encima del año anterior y se alcanzó el nivel más alto desde el cierre del proyecto Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca. ´



En cuanto al litio, se invirtieron US$ 72.3 millones, un crecimiento interanual del 31%. De esta forma y en un promedio anual de los últimos diez años, Argentina es el principal destino de inversiones en exploración de este mineral.