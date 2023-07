Tres delincuentes armados robaron en un club en Piñeyro y dispararon antes de escapar

bonaerensepartido de Avellaneda,, informaron este jueves fuentes policiales.El hecho ocurrió este miércoles a las 23.45 en la sede del Club Orientación Juvenil, ubicado en la avenida Santa Fe al 1800 de la citada localidad del partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense.Según consta en la denuncia policial, tres hombres armados ingresaron al buffet y mediante amenazas comenzaron a exigirles las pertenencias a las personas que cenaban en el lugar.La secuencia del asalto fue registrada por cámaras de seguridad ubicadas en la puerta y en el interior del local, en las que se ve cuando los tres sospechosos apuntan a unas personas que se encontraban en la vereda y las obligan a ingresar al club.Tras la irrupción de los delincuentes, varios de los comensales lograron salir corriendo hacia la cancha de fútbol 5 del club, mientras que otros se quedaron inmóviles en sus asientos.Los delincuentes se acercaron a los comensales, golpearon a uno con la culata de un arma y, antes de escapar con los teléfonos que alcanzaron a robar, uno de ellos disparó al techo al menos tres veces, sin llegar a herir a nadie, dijeron las fuentes.a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, quien caratuló al hecho como "robo".Jorge, presidente del club, afirmó este jueves a la prensa que es la primera vez en 30 años que forma parte de la comisión directiva que ingresan a robar a esa sede."Había mucha gente en el buffet y en la cancha del fondo había muchos chicos, gente que alquila la cancha", dijo el hombre, tras lo cual añadió que, tras el hecho, tiene pensado "cerrar las puertas o poner un blindex" para tener más seguridad durante la noche."El buffet cuando más trabaja es a la noche y tiene mucho acceso de gente durante el día. Esperemos que no vuelva a pasar. Estamos tranquilos porque no pasó nada. Es una cosa que no debería pasar y vamos a tomar las medidas correspondientes", afirmó.