Comenzó la Feria Provincial en Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero

La ministra de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nassif, inaugura la Feria Provincial en Ciencia y Tecnología / Foto: Emilio Rapetti.

Unos 400 alumnos junto a unos 200 docentes estarán a cargo de la explicación de los 320 proyectos al público / Foto: Emilio Rapetti.

que se desarrollará durante tres días en el predio ferial del Nodo Tecnológico, luego de haber sido seleccionados en 12 instancias de ferias zonales.En el acto inaugural,remarcó que es "un momento muy particular" en el que "estamos mirando el futuro con mucha esperanza, un futuro que nos demanda mayores capacidades y competencias".En ese sentido no dudó en enfatizar quemueve la economía del mundo y también la de nuestra provincia".En equiposeste miércoles comenzaron a explicar a los visitantes sus trabajos, los cuales visibilizan una diversidad de temáticas abordadas e investigadas en torno a las ciencias sociales, ciencias naturales, arte, matemáticas, historia, tecnología y cultura de Santiago del Estero, entre otras.Nassif resaltó la importancia de esta nueva edición de feria, la cual significa, los cuales "coinciden con los 20 años de este proyecto político que encabeza el gobernador (Gerardo) Zamora"."Y, que, así como hemos visto que esta provincia en ese tiempo ha tenido una transformación sustancial", dijo y en ese aspecto agregó que "nuestras escuelas no son las mismas, nuestras escuelas están de pie, caminando hacia el futuro con las dotaciones tecnológicas y recursos simbólicos".A la vez destacóque "ya el año pasado estaba en el 40% y este año transitamos en el rumbo de superar esa meta".En ese sentido valoró que actualmentey en esto quiero felicitar y agradecer a todos los docentes de la provincia que mantienen esa vocación firme y esa convicción de que el conocimiento es lo que va a generar el desarrollo de nuestra provincia".La funcionaria provincial, además, manifestó que como desafío desde el área trabajan enlo cual "va a ser una bisagra trascendental que va a romper definitivamente con el aislamiento, que va a redundar en más y mejor educación para cada uno de nuestros alumnos"., quienes seleccionarán los más destacados, dentro de las categorías y cupos establecidos desde la organización Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología, para representar a Santiago del Estero en la Feria Nacional 2023, a realizarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires.