Palonsky: “Con Vicentín queremos ser los titulares que clasifiquen a Argentina a París”

¡QUÉ LOCURA LULO, POR FAVOR! Luciano Palonsky, campeón de la Liga francesa, acaba de protagonizar una salvada TOP con la camiseta de la Selección argentina.



📺 La #VNL2023, en vivo por #StarPlusLA pic.twitter.com/3vrOTXdeuD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2023

Palonsky y Vicentin, juventud y presente de dos figuras de Argentina en VNL que piden pista olímpica: Foto IG@luchi_vicentin / IG@ lulopalonsky

"Queremos jugar juntos en el Preolímpico y ser los titulares que clasifiquen a Argentina a los juegos de París 2024" Luciano Palonsky

UN ARMADOR ÚNICO EN EL MUNDO: espectacular pelota de Luciano De Cecco y BOMBAZO de Lulo Palonsky ante Italia.



📺 La #VNL2023, en vivo por #StarPlusLA pic.twitter.com/PavCQ6PoGp — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2023

En el calendario 2023 de la Selección Argentina el nombre de Facundo Conte no aparece, ya que por decisión personal se encuentra sin ser parte del conjunto nacional. Sin embargo, el ícono del plantel medallista olímpico mira de reojo como dos jugadores rompen con todos los pronósticos y luchan por meterse en el plantel de cara a París 2024.En diálogo con el periodista Gabriel Rosembaun, para el newsletter De Selección, Luciano Palonsky se hace camino al andar y no escatima sueños compartidos con uno de sus laderos en la Liga de las Naciones de Voley que disputa sus tercer weekend y que le puede dar a la Argentina su primera clasificación a la serie final.Palonsky tiene a “Luchi” Vicentín como ladero con quien vienen con acción en todos los encuentros “y más afianzado”.. También demostrarle a la gente que vinimos para quedarnos”.El punta-receptor de 23 años no sólo es el titular en el equipo de Marcelo Méndez, sino que además es el único jugador de camiseta celeste y blanca en superar los 100 puntos en la actual Liga de las Naciones de Voley 2023: 120, con un promedio de 15 por partido.“Queremos mostrar que, como equipo, salimos a ganar y a llegar lo más lejos posible. Por ahora no aparecemos entre los tres o cuatro primeros, pero estamos dándoles pelea a todas las potencias del vóley”, agregó.Palonsky mira desde el comienzo de los trabajos con el equipo nacional que el objetivo era alcanzar las finales de la VNL 2023 y tan lejos no se encuentran, donde marcan un récord de 6 victorias y 19 puntos para la cuarta posición, de cara al encuentro de este jueves ante Alemania (17.30hs argentina).“Después del año pasado, cuando no pudimos pasar a los playoffs, nos propusimos mostrar para qué estamos y queremos mostrar que salimos a ganar y a llegar lo más lejos posible. Por ahora no estamos entre los tres o cuatro primeros, pero estamos dándoles pelea a todas las potencias del vóley”, reconoció.Respecto a cómo se siente, “Lulo” reconoce que se encuentra un poco más suelto, aún cuando Luciano De Cecco estuvo ausente en el plantel y Argentina tuvo que mejorar en su nivel.“Al principio estaba un poco más tenso. Me solté un poco más en el segundo weekend. Y nos mentalizamos en dar más del ciento por ciento, porque iba a estar un poco más complicado. Nos unimos mucho más y espero que siga así en este tercer weekend”, remarcó.En este gran momento que le toca vivir al jugador oriundo de la ciudad entrerriana de Paraná, hay un trabajo de mejora y en esto el actual Tours VB francés es consciente. “Especialmente en el saque se notó. El año pasado sentía que tenía que ir más a no errar. Ahora estamos haciendo más puntos y errando un poco menos. Me pude soltar desde ese lado y i rendimiento en el club me ayudó mucho”, detalló.“También mejoré un poco recepción. Estoy intentando diferenciar cuando el saque es muy complicado, para no tener errores y no sufrir aces. Trato de diferenciar: si es un buen saque, dejarlo arriba sin errores; cuando no llega tan fuerte, dejarlo perfecto o positivo”, agregó.Por último, respecto al posible pase a la fase final de Argentina en la VNL, Palonsky no se quedó callado y aseguró que “no hay que apresurarse. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible”, indició.