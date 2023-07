Pesce: "Las Leliq son una oportunidad para el desarrollo y no un problema"

Miguel Pesce sostuvo que se necesita la inversión extranjera "porque aporta tecnología y nos ayuda en la balanza de pagos". Foto: Prensa BCRA.

"El superávit comercial de Argentina va a escalar a 41.000 millones de dólares en 2030" El presidente del Banco Central expuso las previsiones que existen en materia de exportaciones de la Argentina al sostener que "las proyecciones indican que el superávit comercial de Argentina va a escalar a 41.000 millones de dólares en 2030".



"Creo que tenemos noticias auspiciosas en nuestro país. En 2019, la Argentina exportaba 60.000 millones de dólares, de allí no se movía. La buena noticia es que en 2022 exportó casi 90.000 millones de dólares y que hacia adelante la perspectiva dada por las exportaciones de energía, de minería y del resto de los productos es muy auspiciosa".



"En energía esperamos un crecimiento entre 2022 y 2030 de 8.000 a 36.000 millones de dólares de exportación, en minería de 3.800 millones a 15.000 millones y en el resto de 37.000 millones a 54.000 millones de dólares", enfatizó.



Y añadió: "Esto va a significar que el superávit comercial escale el año que viene a más de 20.000, posiblemente 25.000 millones de dólares, en el año 2026 a 30.000 millones y en 2030 a 41.000 millones de dólares".



Pesce intervino hoy en el cierre del evento, titulado "Desafíos para la estabilidad macroeconómica y financiera en el actual contexto internacional", en un panel que compartió con los presidentes de los bancos centrales de Chile (Beltrán de Ramón), Paraguay (José Cantero Sienra) e Islandia (Ásgeir Jónsson).

El presidente del Banco Central (BCRA), aseguró este miércoles que los-por su equivalente en dólares-(Leliq y Pases), y aseguró que "quienes lo plantean como un problema, lo que quieren es licuar los ahorros de los argentinos".En ese sentido, dijo que la "persistente inflación" que afecta al país desde mediados del siglo XX, a excepción de breves períodos de tiempo, demuestra que hay componentes "idiosincráticos" en el fenómeno inflacionario argentino y que "no se va a resolver sólo con crecimiento", por lo que se deben generar las condiciones para que el ahorro doméstico llegue a las empresas y al sector privado."No hay soluciones sencillas para acabar con el problema inflacionario. Las medidas drásticas (como la experiencia de la convertibilidad, en la década del '90) pueden traer consecuencias graves cuando tienen que afrontarse fenómenos distintos de los que las originaron", dijo Pesce durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2023 organizadas por el Banco Central.A lo largo de la jornada, referentes de bancos centrales de Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, además de invitados especiales de Islandia y Alemania y de personalidades del ámbito académico, disertaron sobre los desafíos económicos a la salida de la pandemia y de cómo las autoridades monetarias han lidiado con la mayor aceleración de precios a nivel internacional en 20 años.Pesce dijo que el fenómeno de inflación en la Argentina presenta particularidades "idiosincráticas", que combinadas con una restricción externa y energética, "que muchas veces se presentaron en forma conjunta", han sido los motores de la "persistente" inflación desde la década del '50 que impidió encontrar períodos largos de estabilidad.De allí que el efecto de la inercia inflacionaria en la economía "no se va a resolver únicamente creciendo", y por ello es necesario vehiculizar el ahorro interno a través del mercado de capitales que, en la actualidad, representa el 8% del PBI, mientras que el nivel de crédito bancario al sector privado es del 6%., afirmó Pesce.En declaraciones a Télam al término del evento, el presidente del BCRA sostuvo que la forma de darle uso al stock de pasivos remunerados es "hacer crecer el crédito al sector privado y que crezca el crédito a las empresas"."Todos los que lo plantean (a las Leliq y los Pases) como un problema, lo que quieren es licuar los ahorros de los argentinos. Para un país que necesita inversión en infraestructura, en industria y en todos los sectores, (el ahorro en moneda local) es una oportunidad. Necesitamos inversión extranjera porque aporta tecnología y nos ayuda en la balanza de pagos, pero no la necesitamos porque tengamos un defecto de ahorro interno", agregó.De cara a los próximos años, anticipó que, impulsados esencialmente por los sectores energéticos, mineros y agropecuarios, entre otros.Aún así, dijo que, y que, por ello, es fundamental el desarrollo del mercado de capitales local."Es un proceso complejo porque no solo involucra problemas macroeconómicos, sino de conducta de los agentes económicos.. La carencia de un mercado de capitales es necesario de resolver para salir de estos altos niveles de inflación y mantener la capacidad de crecimiento económico", finalizó Pesce.