Se postergaron para los últimos días de julio dos pagos de vencimientos con el FMI

El Gobierno nacional decidió postergar para los últimos días de este mes los pagos de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previstos para julio por un monto total de US$2.600 millones, mientras continúan las negociaciones para reformular el acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022.El primer vencimiento, por US$1.200 millones, es el próximo viernes y el segundo, por US$1.400 millones, esta previsto para la última semana del mes en curso, según confirmaron a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.“Es una facultad que tenemos nosotros de consolidar todos los vencimientos de un mes, en un solo día, lo mismo que hicimos en junio”, señalaron las fuentes.La posibilidad de consolidar los pagos previstos en un mismo mes está contemplada por el FMI y no implica un atraso.Desde Economía señalaron también, que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores de esa cartera, Leonardo Madcur, viajaran a Washington cuando las negociaciones estén en condiciones de ser cerradas.Las conversaciones de los funcionarios del Palacio de Haciendo con el staff técnico del organismo se vienen desarrollando de manera virtual.Por otra parte, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, confirmó que el Gobierno abonará en los próximos días alrededor de US$ 1.000 millones de cupones de deuda reestructurada en 2020, conforme al cronograma establecido y como parte del compromiso de pago de las obligaciones de la deuda pública con acreedores privados.“Conforme el cronograma habitual, estaremos realizando el pago de cupones de los títulos denominados y pagaderos en moneda extranjera", señaló Setti en su cuenta en la red social Twitter."De esta forma, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el pago de las obligaciones de la deuda pública y la gestión de una estrategia financiera que permite dar tranquilidad y certidumbre a los mercados”, agregó el funcionario.La semana pasada, el Gobierno concretó el pago de US$ 2.700 millones al FMI correspondientes a la quinta cuota de pago del acuerdo, US$ 1.700 millones con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el organismo multilateral, y el resto con yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China.En tanto, el monto total que habrá que abonar esta semana a los tenedores privados ronda los US$ 982 millones, de los cuales los mayores desembolsos, por más de US$ 130 millones cada uno, corresponden a tres bonos Globales (GD38, GD41 y GD38) y dos Bonares (AL35 y AL38).Según confirmaron fuentes oficiales a Télam, continúan las conversaciones correspondientes a la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas con el staff del Fondo para que, en base al programa existente, la Argentina reciba un adelanto de desembolsos, aunque no está definido si alcanzará al total de desembolsos remanentes en 2023 (US$ 10.600 millones) o sólo por los próximos dos (USD 6.800 millones).El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, manifestó en varias oportunidades que el Gobierno buscará tener asegurada la capacidad de intervención con reservas del Banco Central, en el caso de requerir frenar alguna eventual corrida en un año electoral.Justamente, la negociación entre los funcionarios del Fondo y el Gobierno gira ahora en torno al monto que podría adelantar el FMI y qué porcentaje de ese adelanto estaría destinado a cancelar deuda con el organismo y cuál podría usarse para intervenir en el mercado cambiario, ante un escenario de tensión financiera.