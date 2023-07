Massa anunció inversión de $900 millones para abastecer con gas a Añelo, la "Capital de Vaca Muerta"

Massa: "El domingo estamos inaugurando una obra que cambia la matriz energética argentina" VER VIDEO

Foto: Prensa

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una inversión de $900 millones que permitirá "reparar un absurdo" al construir una red de gas para más de 400 familias de la ciudad neuquina de Añelo, considerada la capital de Vaca Muerta por su cercanía a las operaciones de los pozos de producción de hidrocarburos no convencionales.La firma de convenios de inversión para obras en Añelo sirvió como antesala de la inauguración oficial que se llevará en cuatro días del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner., afirmó Massa.En ese sentido, señaló que se había generado "el absurdo de que el Estado había invertido para hacer esa terrible obra pero los habitantes de Añelo, la capital de Vaca Muerta, no tienen gas de red".Los habitantes de Añelo protagonizaron en los últimos años numerosos reclamos por la falta de infraestructura adecuada en la ciudad, a raíz de la fuerte ola migratoria generada por el incremento de la producción de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina, lo que generó un crecimiento poblacional que no fue debidamente acompañada por el desarrollo de servicios básicos."Añelo -reafirmó el ministro- es para todo el mundo y todos los argentinos la capital de Vaca Muerta en términos simbólicos, porque quienes trabajan y producen allí, viven en Añelo y nos encontramos frente al absurdo que en la capital argentina del gas no había gas de red para sus habitantes".Massa resaltó que Añelo es "una ciudad que inexorablemente va a seguir creciendo porque tan solo respecto al año pasado hay en Vaca Muerta un 42% de crecimiento de la inversión en el sector hidrocarburífero".A partir de la inversión anunciada de $900 millones, mediante un acuerdo entre el Gobierno nacional y la provincia se podrá "hacer la distribución justa de un recurso muy importante para la Argentina y hacer un acto de justicia en términos de servicio e infraestructura"."Que los trabajadores de Vaca Muerta tengan gas de red hace al sentido común, pero en la Argentina a veces nos encontramos con esas contradicciones que no aparece priorizado el servicio para los argentinos de a pie. Por eso, avanzamos con una obra que debió haber hecho hace mucho tiempo el Estado nacional", sentenció.En el mismo sentido, la secretaria de Energía indicó: "Vaca Muerta tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todas las argentinas y argentinos, pero principalmente para aquellas comunidades que están en el primer anillo de influencia", y añadió: "Es por eso que, desde el Gobierno nacional, tomamos la decisión de financiar las obras de gas natural de la localidad de Añelo".Por su parte, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, precisó que la obra permitirá "abastecer de gas al crecimiento urbano de la ciudad de Añelo, beneficiando a 431 familias en 26 manzanas, generando empleo y compre local, y abasteciendo del gas que genera la zona".Para el mandatario, la obra es a la vez "la construcción y el desarrollo de la licencia social, porque es muy importante generar gas para abastecer el resto del país y consolidar la curva exportadora y de ingreso de divisas, pero también llegar a cada una de las ciudades y pueblos de la provincia".Estuvieron también presentes durante el anuncio el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro; Milton Morales y Fernando Banderet, intendentes saliente y electo de Añelo; Tanya Bertoldi, diputada nacional; Ángela Barahona, legisladora provincial electa; Juan Carlos Levi, delegado Uocra Añelo; y la titular del Concejo Deliberante, Delia Beatriz Díaz.Se estima que la construcción de la red de gas natural se llevará a cabo en un plazo de nueve meses, para lo cual la provincia será responsable de la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas necesarias para concretar la misma y realizar los procesos licitatorios pertinentes.