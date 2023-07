Presentaron el decreto reglamentario de la ley que promueve la equidad de género en los medios

La presentación del decreto que reglamenta la ley de equidad de género. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

El Gobierno nacional reafirmó este miércolesimpulsada por sindicatos de prensa, universidades y organizaciones de mujeres y diversidades, la cual será de aplicación obligatoria en los medios de gestión estatal nacional y se constituirá en uno de los criterios objetivos que el Estado contemplará para el otorgamiento de pauta publicitaria oficial a los de gestión privada.El acto de presentación delcuya publicación en el Boletín Oficial data del 7 de junio, en coincidencia con el Día de los y las Trabajadoras de Prensa, estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; las ministras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y la vicepresidenta de Télam, Antonia Portaneri, entre otros funcionarios y funcionarias.En el caso de esta ley tuvimos un parlamento que fue capaz de recoger y metabolizar la lucha de las compañeras trabajadoras de los medios de comunicación", expresó Rossi.El jefe de Gabinete aseveró que. Esta norma permite defender un derecho y que quienes lo ejercitan tengan una herramienta que los proteja".Durante el acto, quienes hicieron uso de la palabra coincidieron en resaltar el valor democrático de la normativa. Una de ellas fue Olmos, quien afirmó que, a 40 años de la recuperación democrática, "si no hay equidad de géneros, no hay democracia plena".Hay que reformular y fortalecer el pacto democrático en términos de convivencia, de inclusión, de justicia social", sostuvo la funcionaria, para quien "Argentina está en la vanguardia en términos de diversidad de géneros y de inclusión de las mujeres"., así como la igualdad de derechos, oportunidades y trato de todas las personas independientemente de su identidad y expresión de género y su orientación sexual, en los medios de comunicación de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro.El Ministerio de Trabajo, en tanto autoridad de aplicación, pondrá en funcionamiento el "Registro de Servicios de Comunicación operados por Prestadores de Gestión Privada" y expedirá un certificado para aquellos que acrediten progresos en la promoción de derechos en materia de género y diversidades en sus estructuras y planes de acción.Ese registro también tendrá aplicación para los medios públicos (en el caso de los nacionales, Radio y Televisión Argentina, que administra Radio Nacional y Televisión Pública; Télam; y Contenidos Públicos, responsable de las señales Pakapaka, DeporTV y Encuentro y la plataforma Contar), los cuales deberán cumplir con la equidad planteada por el Estado nacional en la totalidad de su planta."Venimos trabajando desde hace tres años en un avance sustantivo", aseguró Ross, quien destacó que Télam, RTA y Contenidos Públicos están siendo conducidos por "mujeres con voluntad y decisión política de llevar adelante esta importantísima ley"."Los medios públicos dieron un paso importante en esa construcción. No es un panorama equitativo, pero han hecho un paso importante para lograr la equidad y la igualdad con una participación de las mujeres en los ámbitos en general, en los de decisión, en los espacios de elaboración de contenidos y en áreas técnicas, que son en general las más masculinizadas", sostuvo en tanto Portaneri.Por su parte, Mazzina dijo queLa funcionaria destacó que la reglamentación de la ley se dio en "momentos muy complejos para las mujeres, para la diversidad sexogenérica, para las que tenemos voz pública, para todo el periodismo feminista que intentan tener alguna participación política".A la cúpula del CCK llegaron además periodistas y comunicadoras, quienes fueron reconocidas por el impulso federal que brindaron al debate, al haber conformado la Red Federal por la Ley de Equidad de Género en Medios, que culminó con la conquista de la normativa."Esta ley fue un empuje bastante grande que tuvimos que hacer desde los sindicatos, agrupaciones de comunicadoras y de periodistas a lo largo de todo el país hasta que hubo un par de proyectos que pudimos discutir en el Congreso de la Nación", dijo a Télam Micaela Polak, secretaria de Mujeres y Géneros del SiPreBA y delegada en Radio Nacional."Esto va a ser un punto de partida, vamos a tener que discutir en distintos foros cómo va a ser su implementación real", agregó.Los requisitos de equidad previstos en la normativa vigente, de los cuales los medios deberán cumplir con al menos cuatro de siete para obtener el certificado respectivo, son:- Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros.- Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual.- Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigenteen la materia.- Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.- Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil.- Promoción del uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación.- Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.Durante el acto también estuvieron presentes la secretaria Legal y técnica Vilma Ibarra y la socióloga feminista Dora Barrancos.

