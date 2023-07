Francia busca limitar el alcance de las redes sociales

Foto: AFP

Foto: Carlos Brigo

El Gobierno francés abogó este miércoles por "suspender" algunas de las funciones de las redes sociales pero descartó querer aplicar un "apagón generalizado" en caso de disturbios, tras polémicas declaraciones que hizo el martes el presidente Emmanuel Macron en medio de una ola de protestas por un caso de "gatillo fácil" policial contra un adolescente de 17 años.Durante una reuniónen declaraciones confirmadas por su oficina, de acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP."Cuando las cosas se nos van de las manos durante un tiempo, nos decimos:. Me alegro de que no hayamos tenido que hacerlo", agregó.La clase política criticó esta ideaLa presidencia francesa indicó que Macron no dijo "en ningún momento que se planteara cortar las redes sociales en el sentido de un apagón generalizado", sino que se refirió a "poder suspender(las) temporal y puntualmente".Preguntado en rueda de prensa al término de una reunión del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno, Olivier Véran, indicó por su parte que se trataría deEn su opinión,"Son llamados a organizar el odio en el espacio público y aquí se tiene autoridad para poder suspender", agregó.Poco después, las redes sociales en Francia retiraron "muy rápidamente miles de contenidos ilícitos y suspendieron centenares de cuentas" .Los ministerios del Interior y de Justicia enviaron centenares de solicitudes a las grandes plataformas para cancelar contenidos ilícitos, como llamamientos a actos violentos o divulgación de datos personales de policías.Los ministros de esas carterasy desde entonces "los hemos sometido a una enorme presión para que retiren contenidos ilícitos y ellos respondieron muy rápidamente a las solicitudes", precisó la fuente.La colaboración con las plataformas "fue muy buena", indicó la fuente.El gobierno también pidió a las plataformas ejercer "la máxima vigilancia sobre funcionalidades que pueden ser desviadas para alterar el orden público", explicó a la revista Challenges el ministro delegado de la Transición Digital y de las Telecomunicaciones, Jean-Noël Barrot.Cuando un fiscal o la policía piden retirar un contenido, usan formularios de tramitación rápida y el caso puede resolverse "en menos de una hora", agregó.El 27 de junio, la muerte de un joven de 17 años baleado por la policía durante un control de tránsito en un suburbio de París provocó un estallido de violencia con miles de detenidos y autos quemados, que se calmó paulatinamente en las últimas noches.