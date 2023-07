Boca quiere seguir de racha en su visita a Unión de Santa Fe

Foto: Maximiliano Luna

Boca Juniors, que retomó la senda del triunfo el fin de semana aunque ese éxito no alcanza para maquillar su discreta campaña en la Liga Profesional de Fútbol, visitará este jueves a Unión de Santa Fe, en uno de los seis partidos que le darán continuidad al torneo que lidera cómodo River Plate.El encuentro, válido por la fecha 23, se jugará a partir de las 17 en el estadio 15 de Abril, de Unión de Santa Fe, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.El equipo "Xeneize" que dirige Jorge Almirón tiene 31 puntos y el domingo último venció en La Bombonera a Sarmiento de Junín por 2 a 0 con goles del uruguayo Miguel Merentiel y Cristian Medina, eso le permitió ponerle fin a una racha de más de un mes sin ganar en el torneo local.Su rival, Unión, perdió en la fecha pasada con Atlético Tucumán por 1-0 en el partido que marcó el inicio de Cristian "Kily" González como entrenador, quien asumió en reemplazo de Sebastián Méndez, de polémica salida del club ya que se marchó en forma intempestiva para dirigir a Vélez.En Boca, las novedades pasan por una nueva lesión muscular, en esta ocasión del paraguayo Oscar Romero, quien ingresó para jugar el segundo tiempo ante Sarmiento y fue partícipe de los dos goles del equipo, el primero con un centro perfecto para que anotara Merentiel y el segundo con una habilitación a Luis Vázquez, quien luego asistió a Medina.Romero iba a ser titular en Santa Fe en reemplazo de Esteban Rolón, pero su lesión alteró los planes de Almirón, quien apelará a Juan Ramírez, un jugador que en la cancha de Boca es muy resistido por los hinchas y quizá en Santa Fe pueda jugar más liberado y demostrar sus condiciones.El ingreso de Ramírez por Rolón será una variante, la otra será la del zaguero Nicolás Valentini en lugar el paraguayo Bruno Valdéz, de discreto nivel y con una insólita expulsión ante Monagas por insultar al árbitro uruguayo Andrés Matonte que dejó al equipo con uno menos desde el primer tiempo.Boca apostará al gran momento de Medina en la generación de juego y el buen tándem por izquierda entre el colombiano Frank Fabra y el juvenil Valentín Barco, una variante táctica que permitió al equipo crear más y mejores opciones de gol, sobre todo en la Copa Libertadores en la que fueron claves en el triunfo sobre Monagas de Venezuela (4-0) que consolidó al equipo como líder de su grupo y cabeza de serie en octavos de final.Otros puntos altos de Boca son el lateral derecho Marcelo Weigandt, sobre todo cuando se proyecta, y el delantero Luis Vázquez ingresó bien desde el banco de suplentes en los últimos partidos, así anotó dos goles ante Monagas y asistió a Medina ante Sarmiento.Por el lado de Unión, el DT "Kily" González recuperará a una pieza clave en la defensa, el zaguero Franco Calderón, recuperado de una sobrecarga muscular que le impidió jugar en Tucumán.Calderón ingresará en lugar del formoseño Oscar Piris en la que sería en principio será la única variante que introducirá el "Kily" González, aunque no se descarta que luego de su debut con derrota intente imprimirle su impronta con alguna otra modificación.Es que ante los tucumanos González prefirió mantener los mismos once que venían de golear a Independiente, en el último partido de Sebastián Méndez como entrenador, en una decisión que sonó lógica debido al buen rendimiento que había exhibido el equipo, pero la imagen se desdibujó en Tucumán.En otro orden, para recibir a Boca el club "Tatengue" adelantó que los simpatizantes que concurran al estadio deberán pagar un bono adicional de 2.000 pesos por la implementación del "día del club".En cuanto al historial, se enfrentaron en 63 ocasiones, de las cuales Boca ganó 34, Unión 14 y se registraron 15 empates.La última vez que se enfrentaron en Santa Fe fue el 16 julio de 2021 y el partido terminó empatado 1 a 1 con goles de Fernando "Cuqui" Márquez para Unión y del correntino Agustín Obando para Boca.Probables Formaciones -Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Yeison Gordillo, Enzo Roldán; Mauro Luna Diale e Imanol Machuca; Jerónimo Dómina. DT: Cristian "Kily" González.Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Cristian Medina; Juan Ramírez, Miguel Merentiel y Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.Arbitro: Andrés Merlos.VAR: Mauro Vigliano.Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.Hora de inicio: 17.TV: TNT Sports.