Argentina consiguió tres boletos a las finales A de velocidad en Italia

El canotaje argentino y una gran actuación en Italia | Foto: Prensa FAC

El seleccionado argentino de canotaje de velocidad sub 23 clasificó este miércoles tres tripulaciones a las finales A (del primero al noveno puesto) en el Mundial junior y Sub 23 de Auronzo, Italia, en un suceso histórico en ese deporte nacional.En C1 1000 metros, rionegrino Aramis Sánchez Ayala quedó quinto en su serie clasificatoria con un tiempo de 4m21s06/100 y accedió a a una de las semifinales, que brindó tres lugares a la final A.Luego, el palista argentino finalizó tercero con un registro de 4m05s71/100, detrás del español Pedro Torrado, segundo con 4m03s63s y el alemán Flortin Bange, que ganó con un tiempo de 4m03s58s.Además, en K4 500 sub 23, las bonaerenses Candelaria Sequeira, Rebeca D'estefano, Lucia Aziz y la santafesina Paulina Contini, quedaron cuartas en su regata eliminatoria con 1m39s66/100 y pasaron a semifinales, en la que obtuvieron el tercer puesto y accedieron a la final A con un tiempo de 1m38s71/100, detrás de las tripulaciones de Eslovaquia (1m37s78/100) y República Checa, que ganó con 1m36s69/100.En tanto, en K4 Sub 23, los bonaerenses Manuel Orero, Pedro Ratto y los entrerrianos Pedro Ratto y Bautista Itria terminaron quintos en su regata clasificatoria con un tiempo de 1m23s72/100 y pasaron a una de las semifinales, en la que lograron el tercer puesto con un registro de 1m24s21/100 y accedieron a la final A."Para Argentina es algo histórico. Nunca antes tres botes estuvieron en una final de un mundial de estas categorías. Lo de la canoa también es muy bueno", destacó, en declaraciones a Télam, el presidente de la Federación Argentina de Canoas (FAc), Hugo Cabral.