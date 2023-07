Comienzo triunfal de los argentinos Cerúndolo y Pella en Wimbledon

Guido Pella / Foto: TW @Wimbledon.

Francisco Cerundolo / Foto: TW @Wimbledon.

Los argentinossortearon este miércoles con éxito su presentación en el Abierto de Inglaterra de tenis deal vencer en el inicio de sus participaciones en el tercer Grand Slam de la temporada al portuguéspor 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4 y al croatapor 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1, respectivamente.Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial del ATP y flamante campeón el sábado último en el césped de Eastbourne, superó al portugués Nuno Borges (68) luego de 2 horas y 46 minutos de juego en el court número 15 del All England Club, en un partido que debió jugarse ayer y fue suspendido por lluvia."Fran" Cerúndolo no comenzó de la mejor manera y tras un primer set dubitativo, que también sufrió una interrupción por la lluvia y se lo llevó el portugués, ajustó su juego a partir de la segunda manga y no le dio chances a Borges, para quedarse con el pasaje a la segunda ronda.En la próxima fase, Cerúndolo, la primera raqueta nacional, se medirá con el checo(37), quien hoy superó al austríaco Sebastian Ofner (72) por 6-4, 6-4 y 6-4.Por su parte, el bahíense Guido Pella (308) pudo completar el encuentro que mantenía con el croata Borna Coric (14), que había sido suspendido el lunes por falta de luza natural por el retraso que produjo la lluvia cuando se imponía por 6-3 y 4-4, y que tampoco se pudo jugar ayer por las malas condiciones climáticas.Pella, quien en el 2019 llegó a los cuartos de final de Wimbledon, pudo quedarse con lo restaba del segundo set, pero aflojó su nivel en el tercero y el cuarto, y el croata lo llevó al quinto y decisivo, en el court 14.El el quinto set, el bahíense recuperó el control del juego y vapuleó a Coric, uno de los mejores jugadores del Mundo, para quedarse con el pasaje a la segunda ronda tras 3 hora y 31 minutos de contienda.En la segunda ronda de torneo, Pella enfrentará al francés(181), quien hoy eliminó a su compatriota Benjamin Bonzi (94) al superarlo por 6-3, 6-4 y 7-5.