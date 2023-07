"Si Marcela declara, se hunden los tres", dice la carta que Marcelina Sena pretendió darle a Emerenciano

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña / Foto: Prensa.

"Me dijo que si fuera tu abogado, ya ustedes estarían afuera", aseguró Marcelina sobre el defensor de César Sena.

El EFE hizo "un compromiso con Gloria Romero" para que todas las medidas que salgan "se hagan conocer a ella"

Los investigadores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, presuntamente calcinada en un campo en la ciudad chaqueña de Resistencia,, e iniciaron una investigación paralela a raíz de una carta que fue secuestrada en poder de la hermana de Emerenciano Sena, en la que le sugería que le pida a Marcela Acuña que no realice declaraciones y que existía un supuesto arreglo para que sean beneficiados por una jueza de Garantías.El fiscal Jorge Gómez, quien conforma el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el femicidio, confirmó quea la seccional policial donde cumple la prisión preventiva como coautor del "homicidio agravado" de Cecilia y, entre sus pertenencias, llevaba dos misivas y dos pastillas, que fueron secuestradas por los policías.El episodio se produjo en el horario de visitas que tienen los detenidos en esa comisaría, ubicada en el cruce de las calles Alvear y Santa María de Oro, cuando la mujer fue sometida a una requisa de rutina y los policías hallaron esos elementos escondidos entre sus ropas.. Si Marcela declara se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3", decía una carta que fue incorporada a la causa y a la que tuvo acceso Télam.El fiscal Jorge Gómez confirmó durante una conferencia de prensa que la Procuración General dispuso que se investigue "la posible comisión de algún delito" por parte de Marcelina Sena al querer entregar un mensaje a su hermano detenido en el que sugería que podían "arreglar" con la Justicia ciertos beneficios."Hay una cuestión que se presentó ayer concretamente en la comisaría tercera respecto de una carta, eso ya está en Procuración., que seguro que van a remitir a la mesa centralizada donde se va a sortear fiscal para poder investigar la posible comisión de algún delito, eso se va a investigar y analizar", sostuvo.En ese marco, la jueza de Garantías 1 de Resistencia, Mercedes Pereyra (única jueza de garantías del fuero penal en ejercicio actualmente), y la fiscal de Investigación 3, Rosana Soto, aclararon a través de un comunicado que no tienen intervención en las causas por la muerte de Cecilia.Más temprano, el abogado Osuna, quien representa en esta causa a César Sena (esposo de la víctima e hijo del matrimonio Sena) negó tener algún "tipo de vinculación con la defensa de Emerenciano Sena" y dijo desconocer "su estado de salud y su estrategia de defensa".En una conferencia de prensa que brindó en la puerta de la fiscalía de Resistencia,"Y hasta que no acrediten que falleció, ya que inclusive un cliente mío dijo que vio a una persona muy parecida a Cecilia en el interior", agregó el letrado al poner en duda la muerte de la joven desaparecida desde el 2 de junio.En tanto,para "que todas las medidas que salgan no solamente van a salir con las notificaciones judiciales" sino que se van a hacer "conocer a ella".Si bien no dieron a conocer su identidad del nuevo sospechoso, fuentes con acceso al expediente aseguraron a Télam que se trata de Gerardo José Flores, alias "Laucha", un hombre que trabaja en la escuela y el centro de salud del Barrio Emerenciano, quien ya declaró en la causa y su testimonio fue incorporado en el auto de prisión preventiva.En su declaración ante los fiscales como testigo, "Laucha" Flores se manifestó ajeno al femicidio de Cecilia, que no tiene ningún tipo de relación ni con Emerenciano Sena ni con Marcela Acuña y que a César Sena lo conoce "de vista" pero que "nunca tuvo trato con él".También dijo que no conoce a los otros dos imputados en el caso como "encubridores" del crimen, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.Sin embargo, los investigadores notaron ciertas contradicciones entre su relato y los elementos de prueba reunidos en la causa, por lo que próximamente será citado para evacuar esas dudas.Los abogados Juan Carlos Seife y Sebastián Vallejos, aguardaban hoy fecha para la audiencia de oposición a las prisiones preventiva de Acuña y Emerenciano Sena, acusados por homicidio agravado por el concurso premeditado por dos o más personas.Mientras que Osuna, representante de César, acusado del "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", y del resto de los imputados por "encubrimiento agravado" también esperaban audiencia pero en la Cámara de Apelaciones ya que decidieron ir por esa vía judicial.Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.Su cuerpo fue luego trasladado por Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.