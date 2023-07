La curiosa relación entre Luca Prodan y el boxeador César "La Bestia" Romero

Luca y "La Bestia" murieron jóvenes; el primero a los 34 años, el segundo, con solo 29. (Ilustración Osvaldo Révora.)

El ángel de la guarda

Entre las sogas

Último round

La elección de las armas

Era un atardecer primaveral de 2015 cuando subí a un taxi en la esquina de Callao y Paraguay. A las dos cuadras, un semáforo en rojo detuvo su marcha. Entonces advertí que el chofer me observaba a través del espejito. Luego, dijo:–Disculpe el atrevimiento, usted es…Y remató la frase con mi apellido mal pronunciado.Ocurre que el tipo me había reconocido por la foto con mi rostro que aparecía en las crónicas policiales que por esos días yo publicaba en un diario. Pero, antes de que le contestara, giró la cabeza hacia mí, y soltó:No dijo más, como dándome tiempo para asimilar el dato antes de que iniciáramos una conversación al respecto. En ese lapso de silencio me vino a la mente una añeja historia.. De modo que la avenida Córdoba, casi llegando a Pueyrredón, estaba cortada por dos patrulleros; otros tres acechaban a metros del mítico tugurio con los parachoques mordiendo el cordón de la vereda. También había; en su interior ya no cabía ni un alfiler.Ese jueves acababa de lucirseAhora,por la ingesta de ginebra, increpaba en la calle a un sargento obeso, con gesto impávido, que ni siquiera le devolvía la mirada;Pero no llegó a esa cifra porque, de pronto,. Era una mano inmensa, velluda, con dedos como morcillas de acero. Pertenecía a un sujeto morocho que de casualidad pasaba por allí. Lo cierto es que. Sin embargo, exhibía una cara amigable. Un sexto sentido hizo que Luca caminara con él sin chistar.Ambos, a metros de la avenida Santa Fe. Allí el gigante era tratado por los mozos con deferencia. Uno de ellos llevó su campera de cuero al perchero. Recién entonces, Luca vio que por detrás de la camisa le asomaba, en el extremo superior del esternón, la cabeza tatuada de un águila, y que en su antebrazo derecho había tres palabras:Luca quiso saber qué significaban. La respuesta:Fue la única vez en sus vidas que ellos se encontraron. Luca tardaría 12 meses y una semana en saber quien realmente era su extraño salvador.Durante, el cantante de Sumo ocupaba una mesa de El Británico con el poeta y periodista. Las otras mesas estaban plagadas por parroquianos muy atentos en el televisor instalado sobre la entrada.La pantalla mostraba un ring con un individuo de smoking rojizo anunciando en el casino de MontecarloEl presentador exageró las vocales al declamar ese apellido.Luca observaba a los parroquianos con desprecio, ya que el boxeo no era su deporte favorito. Pero, súbitamente, su mirada se clavó en el televisor. Y se puso de pie, sacudido por un detalleAl sonar en Montecarlo la campana, Romero avanzó con pasos firmes al centro del ring. Allí lo esperaba Obelmejías, un nombre prestigioso entre los medio pesados. La Bestia, dueño del séptimo puesto en el ranking mundial,. Su público en El Británico lo vitoreaba. Luca se había plegado con todo el alma a tal fervor. Y Lupo, al verlo así, no salía de su asombro.Al concluir el primer round, Luca le contó los detalles de su breve pero inolvidable cruce con semejante personaje.César Romero había nacido a comienzos de 1955 en una localidad del partido bonaerense de Merlo llamada Libertad.. Ese fue el destino del primogénito de don Servano, un trabajador ferroviario que con su esposa, Antonia, tuvo otros siete vástagos. La familia se hacinaba en una vieja casa próxima a la estación y la plata no era suficiente para comer a diario.En tal contexto,. Tanto es así que armó una bandita con pibes de su edad abocada al robo de cobre en los talleres del ferrocarril y mármoles en tumbas del cementerio de Santa Mónica.Después,; también levantaba coches y hasta tuvo una fugaz incursión en el arte del “escruche”. El “frenteo” a una distribuidora de quesos en Liniers fue su perdición. Aquella aventura le deparó. En tales infiernos, su envoltura corpórea –casi dos metros de altura y 84 kilos– lo convirtió en un convicto respetable. Un prestigio que, por cierto, supo consolidar a las trompadas.. Y allí se hizo boxeador. Su obsesión era dejar la reja con esa salida laboral.. Aporreaba una ojota sostenida por un muchacho del pabellón, practicaba con otros presos, saltaba la soga, hacía abdominales y corría por el patio. Así era su rutina diaria. Y la mantuvo hasta obtener la libertad condicionalLa Bestia, incluso uno en el pene. Entonces se hizo estampar el último; o sea, aquella promesa a doña Antonia por escrito.Se trataba de un juramento con dobleces. Y que en esa velada con Luca, La Bestia completó con una aclaración: “Si se me mete otra vez el diablo en el cuerpo y me toca perder,, pero a la cárcel no vuelvo nunca más”.Por aquella época, su redención parecía una profecía consumada. Tras prepararse en Pergamino con el “Canga” Bonet se abrió camino en el mundillo amateur., ganándole en aquella ciudad por puntos a Víctor Robledo. Otras victorias en Junín, Bahía Blanca y Moreno lo llevaron a peleas de semifondo en el Luna Park con resultados desparejos.Pero la gran oportunidad le llegó al voltear en el segundo round a José María Flores Burlón, un uruguayo que tenía todo arreglado para enfrentar a Michael Spinks por el máximo cetro de la categoría.Obelmejías era el paso previo a disputar el título mundial de los medio pesados en Miami por una bolsa deEn eso estaba en la noche del 14 de julio.Sin embargo, el júbilo en El Británico se desinflaba como un globo con pérdida de helio, al igual que el ímpetu inicial de Romero en Mónaco. “Obel” –tal como le decían al venezolano– lo bailó, jugaba con él yA duras penas La Bestia llegó en píe al último segundo del combate. Su gran sueño había terminado.En ese mismo instante, Luca se despidió de Lupo con una sonrisa triste y salió del bar en silencio.Casi una semana y media después, Lupo lo fue a buscar a una sala de ensayo del centro con un ejemplar de Crónica en la mano.El boxeador yacía sobre la vereda, boca arriba, con los ojos bien abiertos y los brazos en cruz. Esta vezFue luego de asaltar con otros siete hampones una terminal de colectivos en la localidad de Isidro Casanova. Junto al cadáver resaltaba su FALLuca entonces comprendió que La Bestia había cumplido su promesa.–Cuarenta y cinco minutos duró el tiroteo, macho –precisó el taxista, durante ese atardecer de 2015, cuando ya atravesábamos la avenida Las Heras.También dijo que, y que, junto a La Bestia, cayó su hermano mayor y otros dos cómplices, además de tres policías. Y queDesde aquel fatídico hecho ya habían transcurrido más de tres décadas, pero aún persistía un enigma: ¿qué extraño resorte del destino habría incidido en que,? Porque alguna poderosa circunstancia debió ocurrir para que –parafraseándolo– “el diablo se le metiera otra vez en el cuerpo”.Al respecto corría un rumor, alentado por algunos periodistas deportivos de la época: su representante –y dueño del Luna Park–, Juan Carlos Lecture, le retaceaba el pago de(de haber vencido, hubiese cobrado doce veces más). ¿Aquella habría sido la razón de su regreso al cuadrilátero del delito?Antes de bajar del taxi, me permití saciar dicha curiosidad. Entonces, el conductor giró la cabeza y, enarcando las cejas, dijo:–Aquello fue un verso. Lecture le pagó hasta el último peso. Y con esa guita, ¿sabés qué? compramos las armas.