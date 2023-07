Polémico: el Gobierno porteño dará un bono extra a los docentes que no pararon

Angélica Graciano, de UTE, dijo que es."un intento de amedrentamiento a la docencia y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública".

El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires,, ratificaron este miércoles el pago de una "asignación extraordinaria" a los docentes que no hayan realizado paros durante el primer semestre de 2023 y que, a pesar de las críticas de los gremios docentes.en su cuenta de Twitter donde también compartió una nota del diario La Nación sobre la medida.De esta forma, la ministrapara agosto de hasta 60.000 pesos que había sido anunciada el martes para aquellos docentes y directivos que "de manera interrumpida asistieron todos los días a trabajar"., aseguró Miguel en su cuenta de Twitter.En tanto,y aseguraron que se trata de "otro ataque directo" a la organización de los trabajadores y "una nueva medida que forma parte de una miserabilidad política"."Este anuncio significa otro ataque directo a la organización de lxs trabajadorxs,y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública para todxs", expresó en un comunicado el gremio UTE, que conduce Angélica Graciano.Además, aseguraron que, con esta medida,"Nuevamente va a fracasar. El jefe de gobierno supone que todo se compra y se vende, pero la solidaridad, la organización y la lucha docente no se negocian", remarcaron desde UTE.Por su parte,, dijo que se trata de "una nueva medida que forma parte de una miserabilidad política" y aseguró que "no van a romper la unidad de la docencia en la lucha"., hay una situación salarial que hace que haya que salir", afirmó Adaro en declaraciones a FM La Patriada.Ademys realizará a las 17:30 una asamblea en la sede del gremio -Solís 823- para definir un plan de lucha por "salario y condiciones dignas, aumentos del 100 por ciento por cargo, indexación por inflación", entre otros reclamos., sostuvo Adaro y señaló que para cobrar el bono, el docente "no solo no tiene que haber parado, sino que no tiene que haber faltado un día desde febrero a esta parte"."No se puede haber enfermado y en un gremio donde el 85 por ciento son mujeres y las tareas de cuidado siguen recayendo en ellas, tampoco pudo haberse enfermado un niño o niña", apuntó.El precandidato a jefe de Gobierno por el FIT-U sostuvo que se trata dey que existe "una campaña muy fuerte en relación a los días de paro"."Esto es parte de ese proyecto y de una ministra que no se ha dedicado a resolver ninguno de los problemas de educación. Tendría que explicar porque ha bajado el presupuesto de manera constante durante su gestión", subrayó Adaro.