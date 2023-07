Fuertes acusaciones entre Acuña y Bullrich por el calendario escolar porteño

La funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta replicó que el calendario escolar en el distrito es "el más extendido del país".

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cruzó a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quién dijo que la ciudad de Buenos Aires tuvo solamente 71 días de clase en lo que va del año, y la funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta le replicó que el calendario escolar en el distrito es "el más extendido del país y lo están cumpliendo".En una publicación en Twitter, Bullrich había afirmado que "solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71"."¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones.Conmigo, esto se acaba", expresó la precandidata presencial.Un rato más tarde, por la misma red social, la ministra de Horacio Rodríiguez Larreta le contestó: "Te informaron mal, Patricia. Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza".Y le aclaró: ". Y con todo respeto, la Coalición de la Educación debería citar la fuente del informe y sus especialistas firmarlo, para ver qué evidencia conforma el análisis y quiénes lo acreditan. No da todo lo mismo".Es que Bullrich, en su posteo, había compartido un relevamiento de la Coalición de la Educación que indicaba solo esas provincias -Mendoza, San Luis y Santiago- tuvieron más de 80 días de clases este año.Días atrás,, pero fue desmentida con cifras oficiales del Ministerio de Educación y más tarde le bajó el tono a sus dichos al afirmar que las casas de altos estudios debían mejorar en cuanto a sus "egresos".Luego de que ese fragmento de una intervención virtual de Bullrich se viralizara en redes sociales, el Ministerio de Educación difundió cifras oficiales que indican que el total de estudiantes extranjeros de grado, pregrado y posgrado es del 4% en las universidades públicas y del 5,5% en las privadas.Ante las cifras oficiales,: "Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50% de los chicos no termina la secundaria y solo el 12 % ingresa a la Universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos", posteó en Twitter.