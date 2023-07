Cruces complicados para los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana.

Todos los cruces de octavos de final

La Conmebol sorteó este miércoles los octavos de final para la Copa Sudamericana, en la que restan conocer la mitad de los clasificados, y Newell's Old Boys de Rosario y Defensa y Justicia, que ya están en esta instancia, tendrán potenciales cruces complicados.Los únicos conjuntos nacionales clasificados a los octavos de final son Newell's y Defensa y Justicia, que fue campeón en la edición 2021, y esperarán por los ganadores de los cruces entre Corinthians (Brasil) y Universitario (Perú); y Sporting Cristal (Perú) ante Emelec (Ecuador), respectivamente.Los equipos argentinos que podrán meterse entre los 16 mejores del torneo serán San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Tigre y Patronato.El "Pincha" es el primero que saldrá a jugar el martes 11 a las 21 contra Barcelona, en Ecuador, y la vuelta será el 18 en La Plata.El vencedor del cruce irá contra Goiás de Brasil, que ganó el grupo G con 12 unidades.El miércoles 12, Patronato de Paraná recibirá a Botafogo, de Brasil, y la otra semana viajará a Río de Janeiro en busca de la hazaña. Quien se imponga irá ante Guaraní de Paraguay.Ese mismo día, San Lorenzo estará en Colombia para enfrentar a Independiente Medellín y luego definirá la clasificación en el Bajo Flores. El que pase la llave se verá las caras con San Pablo de Brasil, uno de los candidatos al título.Y por último, Tigre visitará el jueves 13 a Libertad, en Asunción, con el objetivo de conseguir un buen resultado para luego cerrar la serie en Victoria. El que se quede con el duelo tendrá enfrente a Fortaleza de Brasil, que arrasó en su zona.Los otros cruces serán Colo Colo- América (Brasil); Corinthians- Universitario; Sporting Cristal- Emelec; Ñublense- Audax Italiano.La final será a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, el 28 de octubre. El equipo que resulte ganador accederá a jugar la Recopa Sudamericana ante el ganador de la edición 2023 de la Copa Libertadores de América. Además, se clasificará a la Copa Libertadores de América 2024.Los máximos ganadores del segundo certamen en importancia a nivel continental son Boca, Independiente, Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) (2); Lanús, San Lorenzo, Defensa y Justicia, River, Arsenal de Sarandí, Liga de Quito (Ecuador), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Chapecoense (Brasil), Cienciano (Perú), Pachuca (México), Independiente de Santa Fe (Colombia) y Universidad de Chile (1).Sao Paulo (Brasil) vs.(Argentina)/ Independiente de Medellín (Colombia).(Argentina) vs. Corinthians (Brasil)/ Universitario (Perú).Fortaleza (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)/(Argentina).Guaraní (Paraguay) vs.(Argentina)/ Botafogo (Brasil).Goiás (Brasil) vs.(Argentina)/ Barcelona (Ecuador).(Argentina) vs. Sporting Cristal (Perú)/ Emelec (Ecuador).LDU Quito (Ecuador) vs. Ñublense (Chile) Audax Italiano (Chile).Bragantino (Brasil) vs. Colo Colo (Chile)/ América (Brasil).Playoffs de octavos: desde el martes 11 al jueves 13 de julio (ida); martes 18 al jueves 20 de julio (vuelta).Octavos de final: desde el martes 1 al jueves 3 de agosto (ida); martes 8 al jueves 10 de agosto (vuelta).Cuartos de final: desde el martes 22 al jueves 24 de agosto (ida); martes 29 al jueves 31 de agosto (vuelta).Semifinales: desde el martes 26 al 28 de septiembre (ida); martes 3 al jueves 5 (vuelta).Final: sábado 28 de octubre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.