El abogado defensor de César Sena puso en duda la muerte de Cecilia Strzyzowski

El defensor de César Sena, el joven de 19 años acusado del femicidio de su esposa Cecilia Strzyzowski, puso en duda que la joven de 28 años esté muerta, ya que en la causa no está aún acreditada la existencia de un cuerpo, y pidió al Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo del caso que admita una entrevista entre su cliente y su madre, Marcela Acuña, también detenida por el caso, para que "clarifiquen" lo que sucedió.En una conferencia de prensa que brindó en Resistencia, Chaco,"Y hasta que no acrediten que falleció, ya que inclusive un cliente mío dijo que vio a una persona muy parecida a Cecilia en el interior", agregó el lerado al poner en duda la muerte de la joven desaparecida desde el 2 de junio., continuó."El fiscal es el que tiene que acreditar que falleció. (En las declaraciones) no hablan de un cuerpo, hablan de un bulto, eso es lo que dice el expediente y están viendo si realmente lo que había adentro eran los restos de Cecilia", expresó.Por último, Osuna señaló que César Sena está "en un pabellón con tres internos más" en el cual hay "cámaras de seguridad las 24 horas".Por otra parte, el letrado dijo que pidió a los fiscales del caso que permitan una entrevista entre César Sena y Acuña: "Que conversen entre ellos, hablen y clarifiquen esto, porque la madre sale diciendo una cosa y él no me dice nada".De esta manera, el letrado hizo referencia a la carta en la que la madre se preguntó: "¿Por qué si fue César responsable nos incriminan a nosotros?", en referencia a ella y a su marido, Emerenciano Sena, también bajo prisión preventiva por homicidio agravado."Estoy hablando en fiscalía para ver si pueden habilitar la entrevista entre él y su madre para que se pongan de acuerdo. Para comentarle lo de la carta de su madre que no se si tuvo conocimiento o no y para afianzar lazos familiares", añadió el letrado, quien negó una versión sobre que César se "autopercibe mujer".Osuna dijo que "ningún familiar ni César" le "manifestó esa situación", por lo que no sabe de "dónde surgió esa información".Además, negó tener algún "tipo de vinculación con la defensa de Emerenciano Sena" y dijo desconocer "su estado de salud y su estrategia de defensa".