Pichetto cuestionó a Patricia Bullrich por su discurso "populista de derecha"

Foto: Daniel Dabove.

Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie.



Conmigo, esto se acaba. pic.twitter.com/3BrOrryCw0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2023

Foto: Leo Vaca.

Foto: Víctor Carreira.

El titular de la Auditoría General de la Nación y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Pichetto, opinió que la titular del PRO -en uso de licencia-, Patricia Bullrich, posee un discurso "populista de derecha" y evaluó que las diferencias que existen entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se basan en "las formas y el estilo" sobre cómo deben desarrollarse los cambios.señaló este miércoles Pichetto, que integra en provincia de Buenos Aires la lista que encabeza Larreta y que enfrentará a Patricia Bullrich en la interna de JxC en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agostoBullrich había criticado en las redes sociales la postura que el jefe de Gobierno porteño tuvo ante los cortes realizados por integrantes de la Unidad Piquetera (UP) frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires."Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie. Conmigo, esto se acaba", señaló la extitular de la cartera de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos (hoy JxC) en sus redes sociales, y ante estas declaraciones, el exsenador nacional le pidió a la precandidata "no reivindicar como eje político al propio conflicto"."Nosotros creemos en el dialogo como una herramienta central. Tenemos que armar una mayoría en ambas cámaras. Pero también luego ampliar a los sectores democráticos que comprendan que la Argentina debe abandonar la patria del pobrismo y de los piqueteros", apuntó Pichetto en declaraciones a radio Le Red.En ese punto, el exsenador nacional remarcó:Durante la entrevista radial, el exsenador nacional peronista sostuvo que "hay que tratar de escuchar un poco más y salir de los efectos rápidos y emocionales" que son propios de los "populismos de derecha".Al ser consultado sobre si considera que Bullrich representa a ese segmento ideológico, Pichetto sostuvo queAllí, el auditor general sumó a los cuestionamientos diputado liberal y precandidato a presidente por La Libertar Avanza, Javier Milei Creo que hay que ir a un proceso de construcción de una masa crítica con mucho diálogo. Argentina necesita diálogo basado en la construcción positiva", destacó.En ese sentido, el auditor afirmó que "la unidad de los argentinos es uno de los temas principales del próximo Gobierno y no hay que construirla con los violentos, que deben ser aislados"."El país tiene que ir rumbo capitalista, productivo, de trabajo. Tiene que volver el mundo del trabajo", agregó.Con respecto a la incorporación de sectores del peronismo federal (como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti) al espacio que lidera Larreta en JxC, Pichetto sostuvo que "ese tema está abierto y hay que seguir hablando"."Hay distintas etapas en el proceso electoral en Argentina y ya habrá oportunidad para ampliar la base de sustentación con dirigentes del peronismo federal que son muy importantes", remarcó.En esa línea, Pichetto destacó que "hay que rescatar el triunfo de JxC en San Juan porque eso significa la apertura y la integración de sectores que también venían del justicialismo y que se abrieron del oficialismo provincial en el año 2017".En el caso particular de Schiaretti y su incorporación a JxC, el exlegislador estimó que "siempre hay que estar atento a la apertura".