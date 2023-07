Milei demandará a Blumberg por acusarlo de vender candidaturas

Javier Milei rechazó que su partido venda candidaturas pero aseguró que "para cubrir una posición hay que contar con financiamiento" / Foto: Archivo.

En este link, mis declaraciones, explicado el negocio de venta de candidaturas perpetrado por Milei, Karina y Kikuchi. Un desastre cómo arruinaron el proyecto liberal 2023. Confirmado por todos lados el fraude organizado por ambición económica personal: https://t.co/ISYUames24 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 5, 2023

El precandidato presidencial y diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró este miércoles que va a "denunciar" a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, ydel espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza política."Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", sostuvo Milei en declaraciones para Radio Continental.El empresario Juan Carlos Blumberg afirmó el martes quey acusó Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, "armadores" de este espacio, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales."Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política", aseguró Blumberg en declaraciones a la radio La Red.Milei aseguró que, y aseguró que LLA demandará a Juan Carlos Blumberg "por propagar mentiras"."Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras.y los vamos a denunciar", aseveró el líder de LLA.Asimismo, Milei replicó que Blumberg pretendía "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".Las acusaciones de venta de candidaturas en LLA no son nuevas, ya que el año pasado el abogado Carlos Maslatón -quien se reivindica como cofundador de esta fuerza política- había advertido del desplazamiento de varios militantes porque carecían de los recursos necesarios para participar de este mecanismo de financiación."Milei, ustedes arrancaron bien en 2021. Tenían cientos de miles de militantes, genuinos y capaces. Los volaste a todos y hoy queda claro por qué:. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber", expresó el abogado liberal a través de su cuenta de Twitter.Tras la difusión del vídeo de Blumberg, Milei respondió por Twitter que en el espacio "se queda al que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)" y agregó "el que quiere".A esto, su exaliado Maslatón respondió que el problema es "el franquiciado político" que estableció con su hermana Karina Milei, hermana del legislador que se autodefine como "libertario"."El problema es que el franquiciado político que estableciste con tu hermana (Karina),, no para campaña", concluyó el letrado.