Destacan que parques y atracciones generan más de 10.000 empleos en turismo y gastronomía

El presidente de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), Cesar Jorge Lago, señaló que los parques de diversiones y centros de entretenimiento generan 10.015 puestos de trabajo en el país y que su actividad esta estrechamente ligada al rubro hotelero, turismo y gastronómico., quien destacó que "nosotros trabajamos cuando la gente descansa, entonces implica todo un trabajo muy fuerte de motivación, de incentivo, como también la inclusión de mas jóvenes".Durante la celebración de los primeros 25 años de la entidad empresaria, realizado en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero,, lo que demuestra el impacto significativo que tiene en la economía nacional",La Cámara Empresaria Asociación Argentina de Parques y Atracciones AAPAPor su parte, el vicepresidente de AAPA, Daniel Catzman, afirmó que la industria del entretenimiento no solo impulsa la mano de obra sino que, "fundamentalmente somos creadores de primeros empleos"."Somos intensivos en mano de obra pero fundamentalmente somos creadores de primeros empleos. ¿Qué es lo que más necesita hoy Argentina? Dar la oportunidad a los más jóvenes para poder tener su primer empleo, esto nos ubica en un punto importante que nos permite crecer como industria", agregó el directivo.En el encuentro también participó el presidente del Consejo Directivo de The Global Association for the Atractions Industry (Iaapa), Jim Pattison Jr, quien encabeza la asociación global para la industria de atracciones.