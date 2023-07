Revelaron que quien mató a tiros a 5 personas es simpatizante de Black Lives Matter

Foto: AFP

El tirador fue identificado como Kimbrady Carriker, de 40 años, y medios de Estados Unidos, entre ellos el New York Post, señalan que publicó muchas fotos vestido de mujer.



De hecho, algunos medios lo presentaron como un hombre y otros, como una mujer transgénero.



El atacante disparó indiscriminadamente el lunes por la noche a personas con un rifle de asalto, y dejó cinco muertos y otros cuatro heridos.



Cuando fue detenido, el asesino vestía un chaleco antibalas con varios cargadores y llevaba un escáner, dijo el jefe de policía.



La misma fuente, citada por la agencia ANSA, explicó que entre los heridos había un niño de dos años y otro de 13, ambos estables.



Las edades de las demás víctimas mortales van de 15 a 59 años.



Según The Messenger, Carriker publicó numerosos videos sobre armas, incluidos videos de niños disparando, además de expresar su apoyo al Black Lives Matter, el movimiento creado en 2013 pero que ganó notoriedad tras el crimen del afrodescendiente George Floyd, en 2020.







Horas antes de la masacre en el barrio Kingsesser de Filadelfia, Carriker compartió un video de un rifle semiautomático que fue publicado por una compañía de armas.



Tres meses atrás, había subido fotos en las que usaba un corpiño, una blusa de mujer y aros con el cabello largo trenzado.



El asesino disparó a cuatro hombres en la calle y luego persiguió y mató a un quinto dentro de una casa.



Las publicaciones de Carriker incluían memes sobre "masacres negras" en Estados Unidos y referencias a la celebración del Mes del Orgullo, señaló el New York Post.



La policía identificó a las víctimas fallecidas como Lashyd Merritt, de 20 años; Dymir Stanton, 29; Ralph Moralis, 59; Daujan Brown, 15; y Joseph Wamah, Jr., 31.



Carriker enfrentará múltiples cargos de asesinato y asalto agravado en primer grado, en la lectura de la acusación prevista para este miércoles, informó el Inquirer.



Con el del lunes por la noche llegaron a 341 los tiroteos masivos registrados en Estados Unidos en lo que va de este año, según la televisora CNN, que aclaró que se define como tal a aquellos en los que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al tirador.

