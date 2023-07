Un ex candidato de Milei en Vicente López lo acusó de poner "gente de dudosa reputación" en las listas

Precandidato presidencial de Libertad Avanza, Javier Milei.//Foto Pablo Añeli

El exprecandidato a intendente por La Libertad Avanza en Vicente López Matías Cerda acusó al economista y precandidato presidencial Javier Milei, como también a sus colaboradores Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, de incluir en las listas a "gente de dudosa reputación y otros vinculados a delitos graves".



Cerda, del Partido Demócrata y miembro del espacio ultraliberal que se identifica como libertario, advirtió sobre "el desastre de las listas en toda la provincia" que implica la incorporación como precandidatos de "gente de dudosa reputación y otros vinculados a delitos graves".



"Nada de eso respeta el espíritu (de LLA), que era el de presentar una propuesta política y humana alejada de todo eso", cuestionó.



El dirigente del PD apuntó contra los exarmadores Kikuchi y Pareja, a quienes acusó de "dinamitar las listas locales para no presentar listas que puedan fiscalizar las elecciones".



"Me quisieron contaminar la lista, que estaba armada con acuerdo de todos los partidos de La Libertad Avanza (Demócrata, Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal y MID), y los que dejaron afuera de la alianza electoral, como Libertario y el Partido Celeste Provida, queriendo meterme el 1 y el 2, que no sumaban nada a la campaña, ni iban a hacer campaña", acusó Cerda.





Quedó clarísimo... lo que no sé si sabías es que Kikuchi y Pareja ocupan un "carguito" de candidatos a Senadores Provinciales, si a donde está la caja. Aaaa el Gordo Valor no quiso ser candidato por exceso de competencia... Sos responsable por omisión de este fraude electoral. https://t.co/VJLJ20E8tR — Matías Cerdá 🌐 (@MatiasConVos) July 4, 2023

A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado.

Denuncien todo lo que quieran. — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2023

En este sentido, el dirigente del Partido Demócrata de Vicente López comentó que comenzó a sospechar de laluego de la presentación de las listas para las PASO, concretada el sábado 24 de junio último, fecha del vencimiento de la inscripción legal.A partir de esta situación, Cerday lamentó lo ocurrido porque la elección de precandidatos del partido de Milei con otro criterio hubiera sido -planteó- una "enorme oportunidad de darle un mensaje a la clase política, para que dejen de ocuparse de su propio bienestar y piensen en la gente en serio"Y concluyó: "El propio Milei se refirió este martes al mediodía a las denuncias que circularon en torno al armado de sus listas, y desde su cuenta de Twitter subrayó: "En este espacio se queda el que viene a poner, aquí cada uno se banca con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado"."Han naturalizado que te roben lo que pagás de impuestos para hacer sus campañas y cuestionan a los que se financian con el esfuerzo propio. Ladrones persiguiendo a honestos", sentenció el postulante a la Presidencia.