El Gobierno jujeño aplica multas de hasta $2 millones por las protestas contra la reforma

El ministro de Seguridad de Morales, Guillermo Corro, sostiene que quienes protestan son "virulentos majestuosos" y deben pagar. Foto: Edgardo Valera.

Las multas "millonarias" alcanzarán a quienes corten las rutas y se aplicará la reincidencia. Foto: Archivo.

El Gobierno jujeño comunicó este martes queen la provincia, registrándose hasta la fecha "más de 100 procesos iniciados"."Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas.", señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy,Los procesos iniciados están vinculados a los, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña."La policía de la provincia, a través del departamento contravencional,y no se permita el paso,", acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que "pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos".En tanto, el Fiscal de Estado de Jujuy,, señaló que también viene denunciando ante la justicia local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.Respecto a los distintos hechos denunciados, Rivas agregó que "se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una, que realmente están atacando el orden constitucional".Agregó quey que "se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los".Al volver a indicar que, Rivas apuntó que se, tanto para los "autores materiales, cómplices e instigadores"".Dijo que se aboga por "embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos" y que "se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial", que estiman en "una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos", ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones producidas a agentes de la policía en los avances represivos, entre otros.Lo anunciado por el Gobierno jujeño ya generódesde distintos sectores."Cuando los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario es defenderla", expresaron desde la"La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora", agregaron a través de una publicación en las redes sociales.