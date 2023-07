El edificio Del Molino permanecerá abierto con visitas guiadas y café de cortesía incluido

El Monumento Histórico Nacional cumplirá 107 años. VER VIDEO

Por primera vez desde queel Edificio Del Molino ofrece a partir de este martes y hasta fin de añopara mostrar los-terminada en un 80%- que concluyen con un café de cortesía en la mítica confitería conocida como "tercera Cámara" por su proximidad al Congreso de la Nación."Ya no tendremos aperturas circunstanciales, sino que de aquí en más -y por lo menos hasta fin de año- va a estar siempre abierto con esta modalidad de visitas con inscripción previa", dijoque en 2018 tomó a cargo las tareas de puesta en valor este Monumento Histórico Nacional que el próximo domingo cumplirá 107 años.En el marco de este, denominado, el inmueble de Avenidapodrá visitarse todos los martes y jueves a las 10 y a las 14, así como también el último sábado de cada mes a las 10 y a las 13, previa reserva a través de la web oficial www.delmolino.gob.ar . Mensualmente, unas 1.500 personas tendrán oportunidad de recorrerlo."La intención es mostrar que este proceso avanza y está tratando de llegar a su fin, contrariamente a lo que indicaba el prejuicio según el cual, si la política se hacía cargo del edificio, no iba a pasar nada", dijo Angelucci durante una visita especial para periodistas de la que participó Télam.El nuevo cronograma estable de visitas responde al creciente interés manifestado por el público cada vez que el edificio abrió sus puertas, y que se reeditó nuevamente la semana pasada cuando 40 minutos bastaron para que se cubrieran todos los cupos de visitas del mes de julio.se reabrirán hacia finales de cada mes para una nueva tanda de estas visitas que permitenque forman parte del equipo de restauración, quienes están dispuestos a responder preguntas.los visitantes pueden-donde se producían las tortas, dulces, masas y panes-con vista a la propia cúpula y la del edificio del Congreso.Por otra parte,que fueron encontrados por los arqueólogos urbanos o donados por la comunidad -como las máquinas amasadoras del primer subsuelo o la colección de delantales donados por una exempleada de la planta baja- así comocolocadas en el preciso lugar donde fueron tomadas cinco años atrás para admirar el antes y después.Todo concluye con la posibilidad de saborear un café como lo hicieron decenas de miles de parroquianos durante los 81 años de funcionamiento de la confitería, hasta 1997."Sentarse a tomar un café es un lujo que nos permiten algunas empresas privadas que han querido colaborar, que son las que de forma gratuita ofrecen el servicio de cafetería", dijo Angelucci.En cuanto a la esperada r, queen la, Angelucci explicó que si bien "en los próximos meses estaríamos en condiciones de poder reabrirla, porque la puesta en valor está prácticamente 100% terminada"," a una empresa privada capaz de"Nosotros, como comisión administradora, teníamos la obligación de poner el edificio en condiciones de ser concesionado, luego la explotación correrá por cuenta de una empresa privada y el proceso (para otorgarla) nos excede, pero creemos que muy pronto se resolverá", agregó.Por otro lado, la expectativa es que,, se produzca laque se construyen en diferentes pisos, dos espacios que serán incorporados al recorrido guiado.El Museo permitirá "poner a consideración o a la vista de la sociedad todos los objetos encontrados en el edificio", que han sido previamente identificados, clasificados, registrados, acondicionados e investigados por el taller de arqueología de la Comisión que recuperó toda clase de implementos "desde recetas hasta sifones, pasando por moldes y envases de tortas o budines".Por otra parte, desde la comisión se invita a la población a continuar participando activamente de este proceso acercando fotos u objetos."Hay que recordar que fue un edificio privado que no tenía la obligación de contar su propia historia, ni de escribirla o documentarla, por eso el otro gran trabajo que estamos haciendo es recuperar la memoria a través de lo que nos cuenta la gente y de los elementos históricos que nos van acercando", dijo Guillermo Rubén García, asesor de Patrimonio Cultural de la Comisión.En ese sentido, aún falta reunir la información para reconstruir piezas como "las 14 esculturas que le faltan al frente y que en teoría representaban las provincias argentinas que existían" cuando la inauguración, pero que en algún momento fueron retiradas "por riesgo de caída", con final incierto."Hasta no tener información fidedigna ni fotos de detalles, nos sabremos qué atributos tenían y no las podremos reconstruir", agregó García.Angelucci recordó que cuando recibió las llaves, el estado era deplorable y cuatro de sus 12 departamentos estaban intrusados por exinquilinos a los que habían dejado de cobrarle el alquiler por el estado de abandono en que se encontraban las viviendas, con humedad, goteras y constantes cortes de agua y luz., hoy el edificio Del Molino: con su cúpula de ocho vitrales, sus esculturas de leones alados, su remate aguja, su marquesina, su azotea de mirador privilegiado donde se instalará un "roof top bar" (bar de altura), sus ornamentos en mosaiquismo, molduras y aspas, un conjunto que muestra su mejor versión por las noches, cuando el vidrio se ilumina y las paletas comienzan a girar.bajo la dirección del afamado(1881-1967), el edificio Del Molino -con sus- fueen virtud de una ley votada por este mismo cuerpo legislativo, en cuyo interior se creó la Comisión Bicameral Administradora del Edificio encargada de su restauración.dispuso que "el subsuelo y planta baja deberán ser concesionados como confitería, restaurante, pastelería o cualquier uso afín", mientras que el resto del inmueble albergará "un museo dedicado a la historia de la confitería" y "un centro cultural a denominarse 'De las Aspas' dedicado a difundir y exhibir la obra de artistas jóvenes".