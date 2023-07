Con amigos y sin ti, Raffaella

Por siempre Raffaella. (Arte: Jazmín Guzmán)

La primera visita de Raffaella a la Argentina fue en octubre de 1978, durante una gira por América del sur. Sus shows en el Luna Park fueron históricos; agotó seis funciones.

En 2005, en "La Noche del Diez" Raffaella recibió una de las mayores ovaciones en la Argentina.

Hace exactamente dos años, el mundo se quedaba sin una artista que fuemucho antes de que se escuchara ese término.Raffaella Carrá, desde su imagen, sus coreografías, las letras de sus canciones,Su libertad artística le sirvió no solo para atender detalles como su vestuario o el de sus bailarines siempre elevándoles la vara del atrevimiento, sino también para tomar decisiones estratégicas en su carrera como la de conjugar sin encasillamientos, y construir una fórmula sin precedentes que la posicionó como una show-woman de fama mundial.Esto le permitió, entre otros logros, ser, gracias a un contrato con la RAI tan cuantioso, que provocó las críticas del primer ministro italiano (la llamó “la vergüenza de Italia”) y hasta debates en el parlamento. Lo cierto es que Raffaella le aportó con su presencia a la cadena televisiva italianaque le pusieron un punto final a la polémica, una de tantas que supo desatar su figura.Ya una década atrás, en el año 1971, un vestido que le dejaba el ombligo al descubierto y la coreografía de la canción “Tuca Tuca”, en la que ella y su compañero de baile se tocaban el cuerpo mutuamente,y una campaña del Vaticano en su contra por considerarla una “provocadora”.Hace exactamente dos años, entonces, el mundo se quedaba sin la mujer que animó con música, y más que música, a varias generaciones de personas, entre las que se cuentan el público argentino, queque nos trae recuerdos de jugar a ser libres con la música como excusa, y en muchos casos, aquello se convirtió en el inicio de un camino musical:“Mi sueño comenzó desde chica escuchando a Rafaela Carrá y metiéndome en ese mundo de fantasía de brillos y plumas”, recuerda. “Con quien me gustaría compartir escenario, es con Raffaella Carrá”, decía tiempo atrás. Mientrasrecuerda: “Tenía 20 años y me fui a Uruguay con dos amigas. Había llevado unas pelucas de colores. Con las chicas nos grabamos riéndonos como locas. En ese momento, yo me puse a cantar '0303456'... A los dos meses me llaman de una compañía italiana y me dicen que ella iba a grabar un disco de grandes éxitos y que quería que yo participara, cantando esa misma canción. ¡No lo podía creer! ¡Los algoritmos no existían en esa época!”.Solo algunos ejemplos entre miles, del amor argentino por Raffaella Carrá, un amor recíproco., está tan feliz en este país, que se quedaría para siempre”, decía ella en el escenario de uno de los tantos Luna Park que colmó aquí a fines de los años 70.Y sí, se quedó para siempre.A comienzos de la década del ochenta, Raffaella condujo cinco especiales para la televisión llamadosque contaron con la. En el marco de esa producción, grabó un videoclip en Caminito, barrio de La Boca: el de la canción “Pedro”, que cuenta la historia de una turista solitaria que conoce a un guía de turismo que le enseña muchas cosas, menos las calles de la ciudad.El amor es libre, decía la cantante,. En lo personal, lo sostuvo con hechos:y manteniendo un hábito de casas separadas.Y en lo artístico, con canciones como(compromisos no, no hay ninguna obligación, tan solo ser sinceros, compromisos no, libertad para los dos, me quieres, yo te quiero… ) o en, donde se la escucha cantar, mientras recorre la porteña Confitería del Molino: "Puedes dejarme si piensas que no eres feliz, no te preocupes por mí, que me defiendo sin ti; puedes marcharte, que yo sin tu amor, sé vivir…""La censura me siguió un poco en la vida. Cuando vine con la canciónhubo una censura y entonces se tenía que cantar, pero afortunadamente han cambiado muchas cosas", declaraba Raffaella en el año 2005.Efectivamente,en nuestro país, la versión original fue modificada: allí donde decía, la mano de la censura intervino para sea cantada así:Raffaella tuvocon apenas ocho años en la película “Tormento del pasado”.Fueron varias sus interpretaciones en el cine italiano, algunas memorables como el caso de, la película que filmó con Marcello Matroianni, que fue aclamada por la crítica de entonces.cuando a los 22 años, a partir de la convocatoria de la 20th Century Fox,la película “El expreso de Von Ryan”.De todos modos, este aspecto de su carrera nunca llegó a darle grandes satisfacciones:, es un medio que no depende de ti, depende de un realizador que te encuentre, que crea en ti, y no tuve esa ocasión.”, reflexionaba.Aquí en Argentina también filmó una película, dirigida por Gino Landi, y protagonizada junto a Jorge Martínez, que llevó de títuloEn tanto defensora de la libertad y la igualdad,. La reivindicación de esos principios era común al reclamo de la comunidad que en 2017 decidió distinguirla con el Premio World Pride 2017. En esa oportunidad expresó: “tengo que decir que todavía. Se tiene que luchar mucho, mucho. Y el amor es libre… de dedicarlo a quien quieres”.En la canción “Lucas”, de 1978, la letra apunta al desconcierto de una mujer cuyo novio la deja para irse con otro hombre. Raffaella ponía así en palabras aquello de lo que nadie hablaba.Hace exactamente dos años, la mujer que animó nuestras fiestas, con música y más que música, partió de este mundo, luego de atravesar una enfermedad de la que no dio noticias, para no preocupar a sus públicos, a quienes entregó alegría toda su vida, la alegría como desobediencia., dijo la hija de su ex pareja, Bárbara Boncompagni. Como quien no hubiese querido nunca interrumpirnos la fiesta.