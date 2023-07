Martín Tetaz sobre Jorge Macri: "No es más porteño que el Obelisco"

Martín Tetaz. Foto: Twitter.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC)expresó este martes que uno de los precandidatos a jefe de Gobierno porteño de esa coalición,y resaltó que "no hay problema" en que Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires decida avalar su postulación a competir en ese distrito ya que el radicalismo "tiene el mejor candidato", en alusión a Martín Lousteau."Nosotros lo dijimos desde el día uno; no hay problema,, publicó Tetaz en su cuenta de Twitter en referencia a Lousteau, el adversario que tendrá Macri en las PASO del 13 de agosto.Sin embargo, en la siguiente oración: "Pero Jorge Macri no es más porteño que el Obelisco".Tetaz compartió ese mensaje junto a una publicación del portal Infobae en la que, una nota de opinión titulada -de modo irónico- "Jorge Macri, más porteño que el Obelisco".Los argumentos allí planteados, quienes habían realizado impugnaciones quey que fueron rechazadas en la víspera por el Tribunal."El Tribunal dice que Macri cumple con los 5 años de residencia porque vivió en CABA entre ¡1987 y 1999!, pero l, que son del 2018 al 2023", denunció Biasi a través de un comunicado.La precandidata aseguró quey agregó que "hace trampa para interpretar la Constitución y violenta la jurisprudencia establecida por el caso Adrián Pérez".Por su parte,y tendrá que superar las instancias del Superior Tribunal de la Ciudad y la Corte Suprema de la Nación"."Hace un mes solicitamos que el Tribunal electoral se expida sobre la candidatura del señor Jorge Macri, para evitar incertidumbre como en otras provincias. Luego hicimos la impugnación. Ayer en primera instancia no dio lugar al pedido. Hoy apelaremos al Superior Tribunal de la Ciudad", explicó Artaza desde su cuenta de Twitter. El Tribunal habilitó el lunes a Macri para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) por considerar que cumple con los requisitos legales, tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios.La resolución firmada por los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, "cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno".