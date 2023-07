Cumbre de la OCSh: desarrollo soberano, la paz y la multipolaridad

Foto: AFP

La cumbre, esta vez virtual, fue presidida por la India. La OCSh, producto de este siglo pues nació en 2001, se ha convertido en uno de los grandes centros del nuevo mundo multipolar. En conjunto, representa a casi 4.000 millones de habitantes del planeta y genera más del 50% del PIB mundial.Aunque no se plantea como una organización militar, entre sus postulados principales figura la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Las fuerzas armadas de sus países practican constantemente maniobras conjuntas destinadas a perfeccionar su acción contra estas amenazas. El objetivo de la OCSh es el fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad en el gran espacio que nuclea a sus miembros, desarrollando la cooperación económica, la alianza energética y la interacción científica y cultural.Hasta ahora, eran miembros plenos de la OCSh China, la India, Rusia, Kazajstán, Kirguizia, Pakistán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Esta reciente cumbre recibió el ingreso de un nuevo miembro, Irán, y aceptó la adhesión de Belarús y Mongolia, cuyos respectivos presidentes, Alexandr Lukashenko y Ujnaguiyn Jurelsuj participaron en los debates.Ya han solicitado su admisión Bangladesh, Israel, Vietnam, Irak, Siria y Ucrania. Son estados asociados Azerbaidzhán, Armenia, Egipto, Qatar, Camboya, Turquía, Nepal, Arabia Saudita, Sri Lanka, Bahrein, Kuweit, Maldivas, OAE y Mianma.En la declaración final adoptada hoy, la OCSh rechaza “la injerencia en los asuntos internos de los estados bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo y el extremismo, así como es inaceptable la utilización de grupos terroristas, extremistas y radicales con fines egoístas”.En este punto, los estados miembros de la OCSh señalaron la eficiente actividad de la Estructura Regional Antiterrorista de la organización, y la estrecha cooperación establecida entre los “organismos competentes” para la lucha “contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo”.El documento subraya “la importancia de la realización de medidas prácticas, encaminadas a ampliar sus posibilidades en materia de fortalecimiento de la interacción en estas direcciones”.El objetivo de la OCSh es conformar, en concordancia con las legislaciones nacionales y sobre la base del consenso, un listado común de “organizaciones terroristas, separatistas y extremistas, cuya actividad esté prohibida en los territorios de los estados miembros”. En este listado se incluyen, entre otros, las organizaciones neonazis y terroristas que operan en conflictos como el ucraniano o en Afganistán, y también alude a litigios separatistas como el que mantiene China con Taiwán.Sin mencionarla directamente, el documento refiere con precisión al soporte que la OTAN mantiene con el régimen de Kíev y a la incentivación de la postura secesionista de Taiwán por parte de Washington.Los países de la OCSh se pronunciaron por el arreglo pacífico de los litigios entre estados mediante el diálogo. En la declaración se confirma que la actividad de la organización no está dirigida contra otros países u organismos internacionales.El documento alerta contra el creciente peligro de una conflagración atómica y reclama “el cumplimiento irrestricto” del Tratado de no proliferación del arma atómica, el que debe fortalecerse con “el equilibrio multifacético de la promoción de todos sus objetivos y principios” y convoca a sustentar “el régimen global de no proliferación del arma atómica y a continuar el proceso de desarme nuclear”.La cumbre de la OCSh expresó su rechazo a las campañas de información falsa y se pronunció “categóricamente contra la militarización en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación”. El documento respalda la conformación de “reglas universales, principios y normas de conducta responsable en este sentido”. La organización coincide, en este plano, con las elaboraciones que se están llevando a cabo en la ONU para lograr “una convención internacional de amplio alcance contra la utilización de estas tecnologías con objetivos criminales”.El documento se pronunció enérgicamente contra el dictado de sanciones económicas unilaterales a las que calificó como “incompatibles con el derecho internacional” y contrarias a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.La organización multipolar reclamó “nuevos y complejos enfoques en la promoción de una eficiente y justa cooperación internacional”. La declaración advierte contra las amenazas que el incremento de la desigualdad en este campo genera para “el crecimiento económico, el sostenimiento del bienestar social y la garantía de la seguridad alimentaria y energética” mundial. Esto ha provocado la profundización de la inestabilidad y la indefinición en la economía mundial, afirma el documento.En este sentido, la OCSh califica como amenazas el crecimiento de la grieta tecnológica, la persistente turbulencia de los mercados financieros mundiales, la reducción global de los flujos de inversión, la inestabilidad de las cadenas de suministro, el fortalecimiento de las medidas proteccionistas y otras barreras en el comercio internacional y las consecuencias tanto del cambio climático global como de la pandemia del COVID-19.La cumbre multipolar fijó como prioritarias direcciones de cooperación, con vistas a realizar la Estrategia de Desarrollo Económico 2030, “la economía digital, las altas tecnologías y la innovación, la creación de nuevos o modernizados trayectos internacionales para el transporte automovilístico y ferroviario, la creación de corredores de transporte multimodales y de centros logísticos, las finanzas y las inversiones, la seguridad energética y alimenticia, cadenas de suministro seguras, estables y diversificadas, la cooperación industrial y las vinculaciones interregionales”.Entre Rusia e Irán, el flamante integrante de la OCSh, en el marco de la cumbre se firmaron los convenios de finalización de obra para el corredor ferroviario Norte-Sur, que unirá el mar Báltico con el puerto hindú de Mumbay, en el mar Arábigo. Uno de los proyectos estratégicos que promovió esta asociación multipolar unirá en un trayecto logístico único, Rusia, Kazajstán, Armenia, Azerbaidzhán, Turquía, Irán y la India. De este modo, estos países aliviarán el trayecto por el saturado Canal de Suez, disminuyendo casi a la mitad los costos logísticos y los tiempos de transporte.La cumbre resolvió también iniciar la preparación para la creación del Banco OCSh, proyectando así la estructura de intercambio financiero que ya existe entre sus países. En este plano, se resolvió también que los países miembros realicen la hoja de ruta para el gradual aumento de la participación de las divisas nacionales en los cálculos mutuos de pago. Esta decisión se compadece con la gestión que viene realizando el Nuevo Banco de Desarrollo BRICS y tiende a formar una diferente red de soporte financiero para todos los proyectos de infraestructura que aborden los países miembros de ambas alianzas.El documento, a propósito de ello, señala que “los países miembros confirman la importancia del ulterior perfeccionamiento y reforma de la arquitectura de la conducción económica global y habrán de defender y fortalecer consecuentemente un sistema comercial abierto, transparente, justo, inclusivo, no discriminatorio y multilateral, fundado en los principios y normas de la OMC, así como contribuir al desarrollo de una economía mundial abierta y garantizar el justo acceso a los mercados”.En cuanto a la propia Organización Mundial del Comercio, la cumbre reclama elevar su eficiencia como una plataforma clave “para discutir las agendas del comercio internacional y la adopción de las normas de un sistema comercial multilateral”. Para ello, la OCSh subraya la necesidad de una rápida realización de una “reforma inclusiva” de la OMC para su adaptación a las actuales realidades económicas”.