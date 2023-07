El Gobierno porteño anunció que comprará 500 armas de baja letalidad y 30 pistolas Taser

El Gobierno porteño comprará 500 armas de baja letalidad y 30 pistolas Taser.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, anunció este martes, al dar el informe sobre la gestión de Gobierno en la Legislatura local, lay adelantó que llamarán a licitación para la adquisición de 500 armas de baja letalidad para incorporar al equipamiento de la fuerza de seguridad"El uso de armas no letales no se discute en ningún país comprometido con la seguridad de sus ciudadanos, solo se discute en la Argentina absurda", manifestó Miguel durante una sesión especial del Parlamento capitalino que se extendió por casi cinco horas y que registró la ausencia de una decena del total de 60 diputados.Al repasar algunas de las medidas que aplicarán en los meses que le restan a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta -quien busca competir por la presidencia de la Nación-, el funcionario porteño dijo quey adelantó la adquisición de otras 30 armas de este tipo que transmiten una descarga eléctrica.Dijo también que comprarán unas 500 armas de baja letalidad que "se sumarán al equipamiento de la fuerza para reducir a los delincuentes" y precisó que "son alimentadas por aire comprimido que dispararan proyectiles cinéticos o químicos de calibre 68, rellenos de una mezcla de polvos irritantes", y son las mismas que utiliza la Municipalidad de Lanús.enfocadas a la Policía de la Ciudad, al afirmar que la administración de Larreta "promete a la Argentina la seguridad que no puede darle a la Ciudad de Buenos".. Es importante que alguna vez respondan algo porque tiene que ver con la seguridad de los vecinos y las vecinas de la Ciudad", afirmó.En tanto, en varios tramos de su exposición,y lo calificó como "el mejor gestor que tuvo la Ciudad".Señaló también que "por encima de cualquier nombre", el distrito porteño seguirá "con transformaciones durante este año y en los que siguen porque planificamos y pensamos a largo plazo con un plan diseñado al 2030".Recordó, en, la eliminación de impuestos en la primera mitad del año, como el de la alícuota al pago con las tarjetas de crédito, al tiempo que destacó "la administración responsable de los recursos que permitió llegar al déficit cero y tener un superávit financiero".Por otra parte, ranunciada en mayo quea quienes perciben el programa denominado" al manifestar que la visión de la gestión local responde a que "los planes sociales tienen que ser circunstanciales y sin intermediarios y, por eso, cambiamos la lógica de los incentivos".Tras el informe del funcionario, fue el turno de los bloques para hacer preguntas sobre algunas de las políticas públicas implementadas por el Gobierno local.Entre las distintas consultas, surgió la de los diputados de UxP, Matías Barroetaveña y Juan Pablo O'Dezaille, y de la legisladora del Frente de Izquierda Alejandrina Barry respecto del reclamo que mantienen losuna sustancia considerada cancerígena.María Bielli, también del arco opositor porteño, instó al funcionario a "cuando solo se ejecutó el 10 por ciento del presupuesto destinado al área durante el primer trimestre del 2023"; en tanto que Claudia Neira pidió por la publicación de los datos de Mapa del Delito, pendiente desde el año pasado."Nos viene a hablar de una 'ciudad maravilla', en la cual la mayoría de los trabajadores no vivimos", afirmó la diputada Vanesa Gagliardi, del MST-FIT Unidad.Y el legislador y precandidato a jefe de Gobierno por la Libertad Avanza, Ramiro Marra, pidió explicaciones sobre "por qué nunca desarman un piquete en la Ciudad de Buenos Aires, hay cinco personas cortando la calle y no dicen nada".