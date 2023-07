Etcheverry ganó en una batalla a cinco sets para clasificar a la segunda ronda

Tomas Etcheverry avanzó a segunda ronda en Wimbledon | Foto: AFP

¡La batalla es para Tomy! 🌱



🇦🇷 @tometcheverry lo da vuelta y, un día despúes, se lleva un gran triunfo ante Zapatalla Miralles por 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5 tras 4h y 36' de partido 👀



En R2 de #Wimbledon se medirá con Stan Wawrinka 🔥 pic.twitter.com/fl5XZmWN7R — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 4, 2023

El argentino Tomás Martín Etcheverry remontó este martes el partido que perdía ayer ante el español Bernabé Zapata Miralles y fue suspendido por lluvia, para quedarse con una rutilante victoria por 6-7 (5-7), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5 y avanzar a la segunda ronda del torneo de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, en otra jornada en la que nuevamente las malas condiciones climáticas condicionaron el normal desarrollo de los encuentros programados.El platense Tomás Martín Etcheverry, ubicado en el puesto 32 del ranking de la ATP, se repuso hoy al mal comienzo de la víspera cuando caía frente al español Bernabé Zapata Miralles (53) por 7-6 (7-5), 7-5 y 3-6, cuando se interrumpió por falta de luz natural por el atraso por la lluvia, tras 2 horas y 52 minutos de partido.Hoy, el match tampoco comenzó en el horario estipulado y fue trasladado al último turno en la cancha número 1 del All England Club, que es techada y fue una de las dos que recibió partidos junto con el court central.Etcheverry se levantó de dos sets abajo y obtuvo un gran triunfo en un partidazo, palo y palo, y ante un adversario durísimo que devolvía casi todo lo que le tiraba el argentino.El argentino había llegado a Londres fortalecido tras haber alcanzado los cuartos de final en Roland Garros y hoy confirmó su buen momento, para vencer a un aguerrido rival, tras un maratónico encuentro que se prolongó durante 4 horas y 40 minutos y le otorgó el primer triunfo al argentino en Wimbledon en su carrera.Etcheverry se medirá en la segunda ronda contra el suizo Stan Wawrinka (88), quien ayer eliminó al finlandés Emil Ruusuvuori (47) al vencerlo por 7-5, 7-5 y 6-4."Fue un partido increíble, es la primera vez que ganó en Wimbledon. Hoy descansé mientras esperaba por la lluvia y, por suerte, pude jugar y ganar. Ahora, se viene Wawrinka, será un partido especial", indicó Etcheverry una vez finalizado el match contra Zapata Miralles.Quien no pudo completar su partido fue bahiense Guido Pella (308), quien ayer se imponía contra el croata Borna Coric (14) por 6-3 y 4-4 cuando los sorprendió la noche y se suspendió el match por falta de luz natural.Ese partido continuará este miércoles, como los que debían jugarse hoy por primera ronda, donde la mayor esperanza argentina, Francisco Cerúndolo (19), flamante campeón en Eastbourne, enfrentará al portugués Nuno Borges (68), mientras que el rosarino Federico Coria (104) lo hará ante el bielorruso Ilya Ivashka (102)."Fran" Cerúndolo encendió la ilusión en el "major" británico luego de coronarse el sábado en el ATP de Eastbourne, que significó el primer título en césped de un argentino en 28 años.El porteño aspira a encolumnarse detrás del cordobés David Nalbandian y el tandilense Juan Martín Del Potro, los últimos grandes protagonistas argentinos en Wimbledon.El "Rey David" quedó a un paso del título en 2002 tras perder la final con el australiano Lleyton Hewitt y la "Torre de Tandil" llegó hasta semis en 2013 (perdió con Djokovic) y cuartos en 2018 (cayó ante Nadal).En tanto, se presentarán también el jueves, pero por la segunda fase del certamen, otros dos argentinos que se impusieron en la víspera en el debut: el porteño Diego Schwartzman y la rosarina Nadia Podoroska.El "Peque" Schwartzman (98), quien ayer superó al serbio Miomir Kecmanovic (41) por 6-0, 6-3 y 6-4, confrontará contra el italiano Jannik Sinner (8), quien en la víspera derrotó al porteño Juan Manuel Cerúndolo (111) por 6-2-6-2 y 6-2.Por su parte, la "Peque" Nadia Podoroska (80), quien ayer superó a la checa Tereza Martincova (115) por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4, se medirá ante la veterana bielorrusa Victoria Azarenka (19), de 33 años, quien fue dos veces campeona de Australia (2012 y 2013), tres veces finalista del US Open (2012, 2013 y 2020) y semifinalista en Wimbledon 2012 y 2013, quien le ganó a la china Yue Yuan (106) por 6-4, 7-5 y 6-4.La jornada de hoy fue arrasada por la lluvia, pero pudo presentarse el número 1 del Mundo, el español Carlos Alcaraz, quien venció al francés Jeremy Chardy (534) por 6-0, 6-2 y 7-5, como el duelo de británicos de Andy Murray (40) y Ryan Peniston (268), que fue para el escocés ante el inglés por 6-0, 6-3 y 6-1.