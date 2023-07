El gobernador Kicillof se reunió con intendentes para coordinar la campaña bonaerense

Durante el encuentro Kicillof y Ramírez plantearon los lineamientos generales de la campaña de cara a las PASO. Foto: Eva Cabrera.

En línea con el eslogan de campaña bonaerense, "Derecho al Futuro", se planteó oponer los derechos alcanzados a la propuesta de la "dirigencia de la derecha", que busca un lugar de conducción "quitando derechos"

Foto: Eva Cabrera.

"Va a ser una campaña de mostrar mucho lo hecho, de realmente mirar al futuro, de centrarnos obviamente en los derechos ganados" Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz

Foto: Eva Cabrera.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este martes una reunión de coordinación de campaña electoral con intendentes bonaerenses en un salón de la ciudad de La Plata, con miras a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto."Vamos a sacar una foto de campaña y conversar sobre cuestiones operativas", expresó el mandatario provincial antes de ingresar al local ubicado en la calle 47 y 11 en la capital bonaerense, acompañado por funcionarios del gabinete.En la reunión, que comenzó a las 13, participaron intendentes de Unión por la Patria (UxP) del interior bonaerense y del conurbano, miembros del Gabinete provincial, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, y el consultor Ignacio Ramírez, quien ya formó parte de la campaña comunicación del gobernador en la elección pasada.Según supo Télam, durante el encuentro tomaron la palabra Kicillof y Ramírez, quienes plantearon los lineamientos generales de la campaña de cara a las PASO.En línea con el eslogan de campaña bonaerense, "Derecho al Futuro", se planteó oponer los derechos alcanzados a la propuesta de la "dirigencia de la derecha", que busca un lugar de conducción "quitando derechos".Además, en la exposición se propuso la necesidad de unificar discursos entre Nación, provincia y municipios, además de militar sobre todo en los distritos donde UxP no conduce.Si bien se destacó que no se busca instalar una campaña "del miedo", se busca hacer foco que está en juego los derechos, el futuro y que la propuesta adversa es ajustar el gasto."Empezamos a trabajar el gobernador con los intendentes todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, a trabajar juntos, a ver cómo ordenamos, cómo nos organizamos en cada distrito, y los lineamientos políticos en general, que vamos a ir profundizando seguramente con la presencia del Gobernador y los demás candidatos y candidatas del partido", expresó en rueda de prensa el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo.El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, por su parte, indicó que durante la reunión "se planteó ir casa por casa, barrio por barrio, trabajar, consolidar todo este camino que hemos transitado, para profundizar derechos, para que haya más inclusión, más oportunidades", y destacó que camino a la revalidación de la gestión "hay mucho para mostrar, mucho se hizo, mucho lo que falta y lo vamos a hacer con Axel en la provincia".En la misma línea se manifestó Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, quien expresó que se compartieron "algunos parámetros de campaña para unificar criterios".El intendente indicó que estamos ante "un escenario, una realidad del país, que a nosotros nos desafía a volver a ilusionar y demostrar que no estamos tan mal como nos quieren hacer creer, sino que se ha hecho muchísimo"."Va a ser una campaña de mostrar mucho lo hecho, de realmente mirar al futuro, de centrarnos obviamente en los derechos ganados", destacó el jefe comunal y agregó que se buscará "unificar discurso y hacer lucir la gestión del gobernador en todos lados por igual".Tras este encuentro, Kicillof recibiría a candidatos a intendentes que no gobiernan distrito y los ejes de la reunión serían los mismos que se analizaron este martes.