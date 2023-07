Olmos afirmó que en paritarias los salarios "logran tener una actualización adecuada"

Olmos: "problema mayor que tenemos nosotros es la pérdida de ingresos por parte del sector informal / Foto: Pablo Añeli

Las negociacines y los gremios

Ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos / Foto: Captura TV

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, afirmó que la negociación colectiva "alrededor del sector formal no está detrás de la inflación", y remarcó que desde ese punto de vista los "salarios logran tener una actualización adecuada en relación a la inflación"."Lo que es negociación colectiva alrededor del sector formal no está detrás de la inflación", dijo la ministra de Trabajo en declaraciones a los periodistas en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y sostuvo que "desde el punto de vista de negociación colectiva los salarios logran tener una actualización adecuada en relación a la inflación".Sobre este punto, Olmos remarcó que el "problema mayor que tenemos nosotros es la pérdida de ingresos por parte del sector informal que carece de esos derechos de negociación"."Para esos sectores lo que tiene el Gobierno son complementos de ingresos", señaló en ese contexto.Entre ellos, citóOlmos, acerca de las paritarias, indicó que el Gobierno lo que hace "es habilitar todas las revisiones que nos solicitan los gremios y homologar por períodos más breves que lo que era tradicionalmente" y "el período se fija en cada negociación"."Eso depende de cada gremio, y de cada cámara empresaria, porque es de acuerdo entre las partes, hay gremios que lo hacen por períodos más breves", amplió.La ministra puso de relieve que "se puede decir cuál es el salario medio de convenio y en ese sentido debe estar en 280.000 pesos y los mínimos no bajan de convenio de los 200.000 pesos"., insistió la titular de la cartera de Trabajo.La funcionaria sostuvo que: "Nosotros no gestionamos en base al temor. Lo que hacemos es trabajar para que haya una institucionalidad lo más vigorosa posible que reconoce la realidad que estamos atravesando".Olmos, en ese plano, describió que esa "realidad" que "estructuralmente es inflacionaria y se ha visto muy afectada por la sequía, que ha sido la peor en 150 años, y ha reducido la capacidad de exportación en un 25%"."Este año ha habido una pérdida de exportaciones de 20.000 millones de dólares y eso se refleja en la tensión inflacionaria", expresó y detalló que "todo eso nosotros lo estamos reconociendo y lo que intentamos es que el sistema institucionalizado de negociación tripartita y de ingresos complementarios acompañe esa situación para que los trabajadores no sean la variable de ajuste".En esa línea, destacó el"Luego, la pandemia, que ha sido tremenda, y hoy la vemos desde la puerta de salida pero debemos recordar realmente el efecto tan dañino que generó sobre el sistema productivo o comercial no solo nacional sino internacional y luego la guerra en los países centrales y ahora la sequía". manifestó la ministra.Y afirmó que "vemos un Ministerio de Economía y un Gabinete acompañando un trabajo para tratar de remediar ese impacto sobre el bolsillo de los argentinos".