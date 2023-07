Abril Olivera: "Estoy logrando el sueño de vivir de la música"

Entrevista a Abril Olivera por Lucía Borello VER VIDEO

Quién es Abril Abril Olivera nació a principios de los noventa en una familia de artistas. Hija de padres músicos, estudió en el Conservatorio Manuel de Falla como cantante lírica.



En 2019 lanzó su primer EP, “Espacios”, con cuatro canciones que cuentan una historia diferente y con un sonido particular con el que fue generando una estética y una impronta musical personal. En 2020, lanzó los sencillos “Giro” y “Elemental”. En 2021 lanzó el single “MKOB”, en colaboración con ito Páez, al cual la artista admira desde que era una niña. Ese mismo año también estrenó “Con mi amiga” junto a Acus.



Este junio de 2023 lanzó su primer disco “Abril” con ocho canciones entre las que se encuentran las dos estrenadas en 2021.

Ahora se prepara para su show de presentación del álbum este 13 de julio en Niceto Club -Niceto Vega 5510- en el barrio porteño de Palermo.



Foto: Pablo Añeli.

Full álbum y su película VER VIDEO

Foto: Pablo Añeli.

El disco completo

En sus canciones Abril Oliveray más. "Soy cantante, siempre lo fui", se describe al introducirse desde los estudios de Télam. A lo largo de la conversación, la artista, desplegó su personalidad magnética, su sentido del humor y su talento: tres ingredientes que se ven reflejados en su música.La compositora reflexionó sobre su música y la música en general, analizó el disco que lanzó en junio e invitó al público a la presentación del mismo en Niceto Club, este 13 de julio. “Soy muy privilegiada por los músicos que me van a acompañar. Estoy en un sueño que no puedo creer lo linda que va a estar la fecha y. Estoy viviendo un sueño”, compartió la compositora.Olivera conoce de géneros, estilos y de la historia de la música. Como buena estudiosa escribe sus canciones y realizacomo los que se pueden oír en la mayoría de sus temas, en especial al final de “Cada vez” en colaboración con Magamo y An Espil, sus compañeros deAdemás,músicos como por ejemplo Emmanuel Horvilleur o a Lali Espósito. Incluso graba coros para los discos de bandas como El Zar . También es artista invitada de shows como los de 1915, Clara Cava, Julieta Rada, entre otros.y conectada con amigxs haciéndolo que es lo más lindo de todo”, comenzó Abril Olivera la charla.Con respecto a su disco -de ocho canciones- recién salido del horno y que lleva su nombre, explicó que “el principal motor de inspiración fue estar en el estudio con otros”. Lay luego se enfocó en la sonoridad: “Trabajé mucho el sonido con mis compañeros Martín (Allende), Augusto (Durañoña), Rama Molina y el Ferla (@byferla), productores todos. Trabajamos para que sean sonidos frescos y originales.-cuarto tema del disco- es “como un” en el que Oliveraen las que que iba una cantante con el grupo en vivo y se grababa todo en una sola toma”. Sin coros ni adornos dejó “. Quise respetar como se grababa antes. Fue una intención, fue buscado el poder bancármela sin sumar nada más. Fue un desafío porque nunca había grabado así”, compartió en diálogo con la Agencia, en tiempos en que rige la grabación de la grabación, mil decoraciones, samples y afinar las voces con autotune.Otra particularidad en este álbum es la aparición de un. El padre de la artista ponía a las hermanas Azul y a Abril Olivera a ver esa película cuando eran niñas. Se trata del sample de la canción “Todos quieren ser ya gatos jazz”:“La elegí porque yo mucho tiempo traté de desenvolverme en el jazz. Lo estudié muchos años también y con el tiempo solté porque dije que había que estudiar mucho (risas). Y me dediqué a componer mis temas. Pero es una canción que siempre me conmovió mucho y en especial la parte de ella, que está entre tanto músico varón. Por eso la sampleé a ella y no cualquier otra parte.Es unque siempre tuvo tan buen gusto para la música y para elegir nuestro cine”.“Abril” también cuenta lo que ella define comoque se puede ver en YouTube y se trata de un-"My kind of bossa" (nova) que sería en español mi manera de hacer una bossa. Pero que no lo fue porque la bossa quedó en la maqueta.-Fue tremendo. Fui a grabar voces para su disco “Golden Light” grabar una canción que se llama “Enciende el amor” que es preciosa. A modo trabajo fui a grabar eso y a modo conectarnos en el estudio y conocernos. Y yo le mostré esa canción que estaba bastante avanzada y él escuchó, le gustó y grabó. Y yo me fui con las voces de ahí sin poder creerlo. Y hasta el día de hoy cuando escucho que entra su voz en el segundo verso tampoco me lo creo. Porque aparte me encantó lo que grabó que es algo que se puede dar o no. Ahí te demuestra que es el número uno.-Para mí son grooves pero que tampoco eso explica nada. Son géneros que son todos de alguna manera hijos del jazz con distintas mutaciones. Lo que tiene el r&b es que no tiene tanta parte, estructura definida. Es un género que no nace en la cultura del habla hispana. Hace muchos años que se está traduciendo, y que se hace acá. Ya había muchos artistas que hace tiempo que están grooveando. Yo me fanaticé bastante con el estilo, ahora no escucho tanto pero sí igual lo hago. Siempre mi prioridad es que haya groove. Después me encantaría incursionar en otros estilos. De hecho en los últimos años ya no me identifico como "una artista de r&b" por más que es lo que hago. Últimamente ya no pienso tanto en la música en géneros, que antes sí era como más catalogado. Ahora ya está todo muy mezclado, el pop con el r&b. Obviamente hay cosas más clásicas como el funk por ejemplo que siempre va a hacer funk. Ya está todo medio fusionado. Creo que acá en Argentina hay mucha movida de música urbana, están los traperos, los reggaetoneros. Pero de repente hay traperos que hacen un r&b sin definirlo como tal. Ya está todo medio mezclado.Junto a su guitarra criolla eligió interpretar en los estudios de Télam, “En algún lugar”, la canción favorita de su público y la más escuchada en Spotify, que seguramente no faltará el 13 de julio en el show de Niceto