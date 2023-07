Piden que los concejales de San Salvador se pronuncien sobre la reforma constitucional

Piden que el Concejo Deliberante de San Salvador tome posición sobre la reforma. /Foto: prensa Concejo Deliberante

La QUiaca y Abra Pampa

Una d elas protetsas contra la represión en la provincia. /Foto: Edgardo Varela.

Esta noche fue el Concejo Deliberante de Abra Pampa el que rechazó la reforma constitucional en Jujuy. Se sumó así a lo decidido la semana pasada por el Concejo de Humahuaca. En Tilcara, un petitorio de vecinos pidió lo mismo pero hoy no hubo sesión por falta de quórum. pic.twitter.com/VtFsMS6GB7 — David Correa (@davidcorreatv) July 4, 2023

La movilización de Unidad Piquetera

para que el cuerpo de concejales se pronuncie en contra de la reforma parcial de la Constitución puesta en vigencia en la provincia.Los referentes de la denominada Multisectorial tambiénEn tanto, durante la jornada de este martes, el Concejo Deliberante de la ciudad fronteriza de La Quiaca sancionó con la mayoría de los votos el rechazo "en todos sus aspectos" a la "aplicación" del nuevo texto normativo provincial, a la vez que repudió enérgicamente, "el accionar represivo e inconstitucional" de la policía de Jujuy., señaló a Télam Néstor Jerez, representante de la comunidad indígena de Ocloyas.El lunes, los ediles de la localidad puneña derechazaron el texto normativo en un pronunciamiento de mayoría; lo mismo habían hecho los concejales de Humahuaca el sábado pasado a partir de una votación que derivó luego en hechos de represión por parte de la policía provincial a grupos de manifestantes."Con la aprobación de la reforma parcial de la Constitución se pretende avanzar con los cambios de las cartas orgánicas de los municipios y ello implica una sedición porque se está avanzando sobre una reforma inconstitucional y violatoria de derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales", advirtió Jerez.Para el representante de Ocloyas,, dijo, y recordó que el cuerpo legislativo de la capital cuenta con mayoría de representantes del Frente Cambia Jujuy, el oficialismo que encabeza el gobernador Gerardo Morales.La reforma, siguió Jerez, es "totalmente cuestionada porque afecta los derechos de los pueblos originarios, permite que el Gobierno tome el control de los recursos naturales, el agua y eso no lo podemos permitir".De la presentación del petitorio participaron sindicatos municipales, de docentes, organismos de derechos humanos, referentes de agrupaciones campesinas y tradicionalistas, además de organizaciones sociales, entre otras.Por otra parte, en una sesión especial los representantes legislativos quiaqueños, expresaron en sus considerandos que la Constitución recientemente reformada,Asimismo, afirmaron que la misma "no cuenta con la anuencia de la sociedad en general, en particular de los gremios y las comunidades originarias, por no haber cumplido con la consulta previa, libre e informada y desconocer los derechos reconocidos por organismos internacionales".Más adelante alegaron que la reforma constitucional "cercena derechos que tiene que ver con la libertad de expresión de los gremios docentes", en alusión al artículo 37 apartado I el cual indica que "la libertad de aprender y enseñar, siempre que no viole al orden público o las buenas costumbres, es un derecho que no podrá coartarse con medidas de ninguna especie"., la prevención de conflictos promoviendo el dialogo y la solución pacífica", al indicar que "lejos de promover soluciones a la demanda del pueblo, responde con represión y violencia".En otro orden recordaron que desde hace 15 días diversos sectores de la sociedad mantienen su protesta con cortes de rutas en distintos distritos provinciales, y "hasta el día dela fecha no consiguen una respuesta" de las autoridades."Como autoridades elegidas por el voto popular para representar la voluntad y la voz del pueblo, no podemos desoír la demanda del pueblo que se manifiesta a viva voz contra la reforma constitucional", concluyeron.María Laimes, Jorge Tejerina, Sergio Gorena (Unión por la Patria) y Felisa Nieve (FrenteCambia Jujuy), son los ediles que votaron el rechazo del texto normativo modificado, mientras que se ausentaron de la sesión Mirta Moscoso (PJ- Jujuy) y Hugo Barro (Frente Cambia Jujuy).Por su parte, en la localidad de, el Concejo Deliberante localCientos de vecinos se convocaron a las afueras del edificio legislativo de la comuna y solicitaron hacer uso de la séptima banca del cuerpo legislativo para exponer los argumentos en contra de la normativa, que, advirtieron, "cercena derechos" de las comunidades y "hasta de los municipios".Los pobladores se convocarán a las primeras horas de la mañana y luego se dirigirán al recinto parlamentario., resaltaron los manifestantes de Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca.De la misma manera, pobladores desolicitaron una sesión especial a los cuatro concejales de esa localidad con una participación "pública, abierta para que todos los vecinos puedan participar y se expresen", según plantearon.La sesión especial en el Concejo Deliberante de Maimará está prevista para mañana a las 11.El 20 de junio pasado, el gobernador Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio, presidió la jura del nuevo texto normativo en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.Los hechos derivaron en choques entre manifestantes y la policía provincial, y una dura represión posterior.Organizaciones que integran la Unidad Piquetera de Jujuy realizaron hoy cortes de ruta en el acceso sur de San Salvador en reclamo del aumento del monto de los programas sociales, alimentos para los comedores y en rechazo de la reforma constitucional de la provincia, aprobada y jurada el 20 de junio pasado.En el marco de una jornada nacional de lucha, bajo la consigna "Con la comida de los pibes no",de la mano de la reforma antipueblo", según informaron.La protesta de la que participaron integrantes del Polo Obrero, Partido Obrero, Movimiento Territorial Liberación (MTL), Movimiento Argentina Rebelde (MAR), entre otros, se realizó en sintonía con los cortes de rutas nacionales que vienen impulsando comunidades originarias desde hace dos semanas en gran parte de la provincia en contra de la reforma de la constitución."Venimos participando en todas las localidades de la rebelión popular gritando 'abajo la reforma, arriba los salarios y los derechos' y dando muestra de este jujeñazo de la potencia de los trabajadores cuando salen masivamente a las calles y a las rutas", expresó Unidad Piquetera en un comunicado.Refirió también queLos manifestantes reclamaron por el aumento del monto de los programas sociales, la universalización para todos los trabajadores que no cuentan con un trabajo registrado, la asistencia integral a comedores populares con alimentos nutritivos y de calidad y herramientas para los proyectos productivos en los barrios.