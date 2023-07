Excandidata de La Libertad Avanza acusó a Milei de "meter a la casta" en las listas

Paola Cecilia Miers repudió al líder de LLA y lo acusño de querer "despegarse de la derrota". Foto: captura TV.

Javier Milei se despegó de la derrota en San Juan con un lacónico "no es nuestra boleta". Foto: Raúl Ferrari.

, excandidata a gobernadora de San Juan por el Frente Desarrollo y Libertad, aliado de La Libertad Avanza (LLA),y afirmó que "la misma casta de la que habla en todos lados" es la que el líder libertario "metió en todas sus listas".Hicimos un frente electoral provincial al cual adhirieron varios partidos políticos y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei", hermana del dirigente de LLA, dijo Miers."Por eso lo llevamos a la justicia y tuvimos autorización plena del uso de la imagen; de hecho la imagen de Javier Milei está en nuestras boletas., estoy realmente triste por los dichos (de Milei) porque a mí se me llamó y se me convocó", añadió en un video difundido a través de Twitter.Además, la excandidata conservadora expresó que el precandidato presidencial "ha dejado a lo largo y ancho del país a todos sus líderes" y remarcó que sus candidatos provinciales son personas que "pusieron de su esfuerzo y su dinero para llevar adelante el proyecto político"., patrón que se repitió para los libertarios en varias elecciones provinciales, en las cuales no superaron la barrera del 5%.En Córdoba, LLA desconoció previo a las elecciones a los tres aspirantes a gobernadores y lo mismo ocurrió con las elecciones en San Juan."La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato", indicó a través de un comunicado.Esto fue ratificado por el propio Milei en una entrevista con la señal local Canal 8: ". Hice un par de caminatas en San Juan, pero. Siempre te corren con el tema de las fotos, ¿sabés cuantas selfies hago por día? El valor que se le imputa a una foto,".(suya en la boleta)En respuesta a todas estas declaraciones, Miers sostuvo que"Se nos convocó a Buenos Aires, una reunión que todos vieron, dónde Javier Milei presentó sus candidatos.", espetó la candidata conservadora.En esta línea, Miers señaló que el capitán de un barco "se hunde con el barco" y "no tira a la gente por la borda".Miers acusó a Milei de que "la misma casta de la que habla en todos lados" es la que "metió en todas sus listas".y le dijo a Milei que "no solamente se caminan una o dos cuadras y se hace un circo. Hay que estar con la gente y saber de sus problemas, para eso estamos los dirigentes".