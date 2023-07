Bullrich en Neuquén: condenó los piquetes mientras se realizaba uno a pocos kilómetros

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los precandidatos a diputados de Neuquén por su lista, Francisco Sánchez, y Ana María "Monín" Aquín. Foto: David Sánchez.

Organizaciones sociales cortaron por tiempo indeterminado los puentes que unen Neuquén con Cipolletti Organizaciones sociales de Neuquén cortaron por tiempo indeterminado los puentes carreteros que unen a la capital provincial con la ciudad rionegrina de Cipolletti y se movilizaban en las localidades neuquinas de Plottier, Zapala, Chos Malal, Cutral Có y Plaza Huincul, en el marco de una jornada nacional de protesta organizada por la Unidad Piquetera (UP).



"Los cortes son totales, permanentes y por tiempo indeterminado", informó en declaraciones a la prensa local el referente del Polo Obrero (PO), Luis Ramírez, quien señaló que la medida de fuerza comenzó este martes pasadas las 10.30.



Ramírez indicó que "el reclamo, en primera instancia, es porque no se ha entregado mercadería con la que se sostienen los comedores y merenderos".



"Ya van a ser cuatro meses que el Estado nacional no está entregando la mercadería comprometida, dejando a millones sin alimentos", manifestó.



Asimismo, el referente del PO señaló que le solicitan al Gobierno neuquino "herramientas e insumos", y reclaman a nivel nacional "por el aguinaldo para todos los Potenciar Trabajo".



Mientras se mantenían los cortes totales en los puentes, otra protesta se llevaba adelante en Plottier sobre la exruta 22 a la altura de la Cooperativa Obrera, y se manifestaban frente a los municipios de Cutral Có, Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal.

La demanda piquetera plantea, entre otros puntos, que hace cuatro meses que las cooperativas no reciben mercadería prometida para los merenderos. Foto: David Sánchez.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, dijo este martes en Neuquén que "es necesario terminar con la era de los piquetes" y destacó que "el orden y la convivencia" son "dos puntos fundamentales".Bullrich hizo declaraciones en una conferencia de prensa que ofreció en el aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de Neuquén, donde llegó acompañada por su compañero de fórmula, Luis Petri."Es necesario terminar con la era de los piquetes", afirmó Bullrich en el marco de una jornada de cortes en toda la región debido a la jornada nacional de protesta organizada por la Unidad Piquetera (UP)."Consideramos que el orden y la convivencia son dos puntos fundamentales", señaló la exministra de Seguridad y agregó que "la Argentina tiene que tomar el toro por las astas y cambiar estas metodologías de protesta por metodologías civilizadas, que no signifiquen pisotear el derecho de otros".Por otra parte, indicó que junto a Petri representan "la fuerza que es capaz de crear un cambio consistente, rotundo, de fondo, con valentía y con coraje"."Creemos que la Argentina ya no va más con medias tintas, no va con agua tibia, la Argentina va a fondo", manifestó.Además, comentó que apoyó al gobernador electo en Neuquén el pasado 16 de abril, Rolando Figueroa, pero que él no quería "una injerencia nacional"."Nosotros lo apoyamos, vamos a trabajar con él como gobernador electo y respetamos la soberanía del pueblo neuquino, pero Rolando hizo una campaña que yo respeté, que era la campaña del 'neuquinizate'", explicó la precandidata.En la conferencia de prensa estuvieron presentes los precandidatos a diputados de Neuquén por su lista, Francisco Sánchez, y Ana María "Monín" Aquín.Por la tarde, Bullrich y Petri realizarán una actividad pública en la capital provincial y también estarán en Cipolletti, Río Negro, para inaugurar el búnker de su partido junto a referentes locales.