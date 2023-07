Agustín Rossi busca la integración regional en la lucha contra la trata de personas

Foto: Prensa Jefatura de Gabinete.

"Hubo que dar debates en el Parlamento para especificar lo que era explotación laboral y explotación sexual, y eso permitió visibilizar el tema y caracterizarlo adecuadamente" Agustín Rossi

El jefe de Gabinete,, sostuvo este martes que laen Argentina, "que en algún momento parecía que no estaba condenada socialmente, tuvo que dar debates en el Parlamento para especificar lo que era explotación laboral y explotación sexual, y eso permitió visibilizar el tema y caracterizarlo adecuadamente", al hablar en la segunda "Reunión de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes", que se lleva a cabo en el Museo del Bicentenario.Rossi agregó que "por suerte" nadie "va a encontrar hoy ninguna argumentación o excusa cuando nos encontramos con casos de trata sexual", al hablar ante losque compartieron las políticas de sus países en relación al proceso de prevención, protección y restitución de derechos a las víctimas."Para nosotros, la explotación", indicó el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UP), en el acto .Rossi agregó que la "lucha contra la trata tuvo momentos en Argentina porque hubo un momento que parecía que no estaba condenado socialmente, y hubo que dar debates en el Parlamento para especificar lo que era explotación laboral y explotación sexual, y eso permitió visibilizar el tema y caracterizarlo adecuadamente".El funcionario cerró la "II Reunión de la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes", en el Museo del Bicentenario,Dicho encuentro se realiza con el fin deimplementadas en los países de la región en relación al proceso de prevención, protección y restitución de derechos a las víctimas de trata, explotación de personas, tráfico ilícito de migrantes, así como socializar prácticas exitosas de equipos conjuntos de investigación locales integrados por fiscales y otras autoridades competentes.El objetivo principal del encuentro, según las fuentes consultadas, esy consensuar sobre sus pautas de funcionamiento y Plan de Acción.En el acto hablaron el vicecanciller Pablo Tettamanti; Claudia Mojica, coordinadora Naciones Unidas; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Trabajo Kelly Olmos, como así también el titular de la cartera de Transporte, Diego Giuliano; y el titular del comité organizador Gustavo Vera, entre otros.El encuentro, que proseguirá mañana miércoles 5, tiene el objetivo adicional de "difundir buenas prácticas binacionales y trinacionales implementadas en los países de la región en relación al proceso de prevención, protección y restitución de derechos a las víctimas de trata y explotación de personas y tráfico ilícito de migrantes".También se pretende socializar prácticas exitosas de equipos conjuntos de investigación locales integrados por fiscales y otras autoridades competentes; promover comunicaciones ágiles y efectivas entre los países integrantes de la Plataforma frente a situaciones de conflicto, institucionalizarla y consensuar sobre sus pautas de funcionamiento y Plan de Acción.La Plataforma Regional surgió en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 29 y 30 de julio de 2022, con la presencia del canciller argentino, ministras del gabinete, representantes de organismos internacionales y altos funcionarios/as de nueve países de la región, en la sede del Palacio San Martín de la Cancillería argentina.que contribuye a la seguridad, la protección de los derechos humanos y el desarrollo social y económico a nivel nacional y regional, mediante el fortalecimiento de la eficacia en la gestión de cuatro fronteras, plan piloto regional que incluye a siete países, y el apoyo para la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.El ministro de Transporte, Diego Giuliano, a su turno, agradeció al Comité y al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por la invitación a estas jornadas y explicó que desde la cartera a su cargo "pusimos a disposición las estaciones de trenes, ómnibus, puertos y aeropuertos, y capacitamos a todo el personal para detectar y prevenir estos delitos"."Estamos duplicando y triplicando las consultas, fueron 3.800 las atenciones durante este año de juzgados, fiscalías y las fuerzas de seguridad, en casos donde pudimos intervenir desde el Estado. Vamos a seguir generando vínculos y consolidando la articulación interministerial e internacional", puntualizó."Pertenecemos a un espacio político que puso la mirada en la expansión de derechos, y no hay derechos más conculcados que los que sufren las víctimas de trata", concluyó Giuliano.Rossi felicitó a Gustavo Vera y a todo su equipo por la tarea que vienen realizando."Pude observar claramente la intensidad del trabajo que llevan adelante y la nueva forma de abordar el problema", aseveró, y ponderó "la decisión de tener delegados del Comité contra la Trata en cada una de las provincias, lo que nos permite articular fuertemente con cada una de las instituciones locales".Sobre el trabajo realizado en la plataforma regional, el jefe de Gabinete explicó que "tiene que ver fundamentalmente con cómo mejoramos todo lo que significa este mecanismo, cómo intercambiamos buenas prácticas para llevar adelante estas distintas políticas y cómo articulamos entre los distintos países habida cuenta de que estamos hablando de tráfico ilegal de personas".Vera, a su turno, destacó que "entre el primer encuentro de la Plataforma Regional y éste hemos armado mesas binacionales, trinacionales, hemos rescatado víctimas que habían desaparecido de un país a otro y los teléfonos rojos han funcionado" y aseguró queDurante el acto, también estuvieron presentes las ministras de Salud y la de Trabajo, Carla Vizzotti y Kelly Olmos; el vicecanciller Pablo Tettamanti; el embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Amador Sánchez Rico; el director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Marcelo Pisani; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica; y el fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo.