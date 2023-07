Mis Años 90: más que un archivo, una máquina del tiempo

Diego Morales, en su hábitat, rodeado de videocaseteras, vhs e íconos de los noventa. (Foto Enrique García Medina)

Videos políticamente incorrectos

Desde una publicidad de una PC Windows a doce cuotas de 95 pesos, hasta el día que la escenografía de Xuxa se prendió fuego,es una página de Instagram surgida durante la pandemia. Con casi, es un oasis de nostalgia millenial para quienes crecieron en la década de la pizza con champagne.Esta plataforma de melancolía, que, rescata clips icónicos (y otras joyitas olvidadas) de la televisión que parió a millones de argentinos y argentinas. Una generación nacida al calor de la hiperinflación y el 1 a 1 que llegaba de la escuela, revoleaba la mochila, se servía una chocolatada con cinco kilos de azúcar y, entre otros clásicos. Y que, en la noche, veíaa escondidas, que fue la (precaria y cuestionable) ESI de esta camada.Bloopers para el recuerdo de Susana Giménez, los walkmans que se regalaban en, el comercial del dudoso, el día que las Chiquititas se hicieron “Señoritas”, la canción de, la publicidad de Cabsha que protagonizó un ignoto Matías Martin en el 97, diálogos entrañables de Jorge Guinzburg y la publicidad del helado “Sin Parar” (¿a 12 mil australes!), son algunas de las piezas que desfilan en este museo televisivo.Quien está detrás de esta página viral esNacido en el año 92’ es un archivista amateur y productor de televisión que,En su casa de Florencio Varela, donde tieney otras joyas históricas, (como la colección de la revista Rebelde Way del 2002), guarda al menos. Algunas andan mejor que otras y son las mismas que utilizó durante casi dos décadas para capturar para la posteridad sus programas favoritos. Material que fue digitalizando a lo largo de los años y que, ahora, comparte con sus fans en “Mis años 90s’”.-A mi abuelo le gustaba mucho tener su propio archivo. El compró las primeras videocaseteras en el 86. Siempre fue un trabajador de la Municipalidad de Florencio Varela y también bicicletero;, las películas de Gardel y las de humor. Cuando yo tenía seis años, un día debía ir a la bicicletería y necesitaba que alguien le grabe un capítulo de “Los tres chiflados”, que pasaban en Canal 13. Me explicó cómo hacerlo: yo solo tenía que tocar REC ¡y listo! En ese momento descubrí que, si él podía grabar sus programas para verlos más tarde, yo podía hacer lo mismo. Entonces, empecé a usarle sus casetes para grabar “Pókemon”, “Los Simpsons”, “Chiquititas”…-Cuando tenía 11, 12 años, al darme cuenta que había borrado, sin querer, cosas importantes. Entonces cada vez que podía, me ahorraba tres, cinco pesos, para comprar más videocasetes en el Blockbuster, que en ese momento se vendían por packs. Para mí, grabar, era todo un acontecimiento, sabía que mi momento de ver algo puntual era limitado-El estreno de una temporada de; estuve una semana grabándolo todos los días cuando volvía de la escuela. Yo sabía que eso, después, no lo iba a encontrar nunca más. Y esa fue mi premisa para ampliar mi archivo. Yo empecé a los 6 y diez años después ya tenía una colección enorme.está arriba de todo, arrancó en el año 94’ en ATC y fue el pionero en hacer humor con archivo. Es una cápsula del tiempo absoluta, los 90’s están ahí. Otra cosa que me gusta es ver son los institucionales de los canales, reconocer el laburo artístico que había ahí y toda la plata que se ponía. En ese material y en otros también, como “Chiquititas”, que formaron una estructura que competía internacionalmente. Y hacían efectos 3D espectaculares, muchísima producción y grababan en fílmico. Eso ahora no existe.-Hace doce años que está muy golpeada por la crisis económica. Nadie se arriesga a hacer nada si no hay una venta asegurada afuera y se trabaja mucho con las plataformas, que son las únicas que están poniendo plata. La televisión de antes es algo que no creo que vuelva.-¡Exacto! El archivo de, por ejemplo, está celosamente guardado y transmitir en las plataformas programas viejos es carísimo. Debería ser como en TVE, de España, o Antena 3, que tienen sus propias plataformas, donde se pueden ver el programa que quieras completo, no importa que sea de hace 70 años. Nosotros, los archivistas amateurs, somos los que terminamos proveyendo ese material. Los canales tampoco tienen presupuesto para digitalizar contenido antiguo y, muchas veces, lo destruyen o lo pierden.-Somos varios, tenemos un grupo de Whatsapp y nos conocimos en Facebook y Youtube. Nos mandamos capturas de lo que vamos digitalizando, de las videocaseteras que vamos encontrando, de los videos que hayamos en la calle. A veces, vemos tiradas bolsas con videos y muchos los rescatan, ¡y encuentran cada joya! Eso es una fortuna.-¡Con mucha emoción! Me permitió mejorar la calidad y digitalizar todo mi archivo, además de ampliarlo.“Mis años 90’s” no solo despierta curiosidad y nostalgia: también es un registro de una mirada sobre el mundo que marcó un paradigma social, donde la televisión jugaba un rol central, con programas de 60 puntos de rating. Una pantalla que definía y reforzaba, sin derecho a réplica, expectativas morales sexogénericas, prácticas machistas y todo un abanico de bullying en vivo.en un videoclip que hoy sería impensable, y que es uno de los más comentados de este perfil.Casi(otro clásico noventero), Diego grabó tandas publicitarias enteras que son verdaderas gemas arqueológicas. Spots de campañas menemistas; Alfredo Casero recomendando una marca de cigarrillos; cereales ultra azucarados para niños que auguraban sus propiedades nutritivas; jingles icónicos de gaseosas; la promoción de las primeras computadoras que llegaron al país (con música de fondo futurista); y comerciales con un tinte machista escandaloso, están alojados en “Mis años 90’s”., revela Diego, “tienen un valor social impresionante; permiten ver cómo era la vida en ese momento, cómo la gente se trataba de ‘usted’ en vez de ‘vos’, cómo se imaginaba el futuro y demás curiosidades inéditas”.“Recientemente estuve hablando con Matías Martin, porque subí una publicidad suya donde promocionaba elLa gente no sabía si era él o no, pero finalmente Matías lo confirmó y me habló para preguntarme si tenía más comerciales suyos”, asegura Diego. “Haciendo memoria también me di cuenta que, en el 97’, Matías fue invitado al programa de Caramelito, donde ambos comentaron, dice, haciendo gala de su conocimiento enciclopédico televisivo.Las, las azafatas de Sofovich, la llegada del Family Game, las bicis por 99 pesos, la publicidad del bebé de Pepsi yel día del atentado a la Amia, cuando Susana Giménez le perdió a un nene su lagartija en medio del set, Darín en un comercial de Tía Express y los juegos de “1, 2, tres ¡OUT!”: estos clips y muchos más se encuentran para la posteridad en este archivo amateur de dimensiones virales.Que,que sale desde la atmósfera, se remonta a la estratósfera y aterriza en la melancolía de un pasado infantil analógico.