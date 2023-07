Una por una, cuáles son las 27 fórmulas confirmadas para presidente y vice

Se confirmaron 27 fórmulas para presidente y vice.

Las 15 alianzas oficializadas por la justicia, de las cuales 7 tendrán competencia interna:

Cifra récord registrada para las PASO.

se registraron 13 listas más que las contabilizadas en las primarias de 2015.

La Justicia Electoral nacional oficializó un total de 27 fórmulas presidenciales pertenecientes a 15 alianzas y partidos políticos para que participen de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.El sábado pasado se cumplió el plazo para presentar ante las juntas partidarias las listas que competirán en las primarias, y luego fueron enviadas a los juzgados con competencia electoral para que certificaran su legalidad.El filtro final para las fórmulas fue la Secretaría Electoral que conduce Martín Seguí, bajo la órbita del Juzgado Federal 1 de María Servini., aún cuando todas ellas deberán superar el piso del 1,5 por ciento de los votos válidos en las primarias para acceder a las elecciones generales del 22 de octubre.Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Hacemos por nuestro país, La Libertad Avanza, Frente LiberAr, Ucedé, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Movimiento al Socialismo, Libres del Sur, Política Obrera, Proyecto Joven, Alianza Principios y Valores-Por Tierra Techo y Trabajo, Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad y Frente Patriota Federal.logró conformar una lista de unidad nacional bajo el nombre de, encabezada por el ministro de Economía,, y con el jefe de Gabinete,como compañero de fórmula.A la propuesta del oficialismo se sumó el dirigente social, acompañado la sociólogaen la categoría de vice.(JxC) competiránen una interna contra, en la disputa que aparece como más competitiva en estas PASO., que propone a, y el peronismo no kirchnerista, representado por, no tendrán internas en las primarias del 13 de agosto.En cambio,, dos en el Frente de Izquierda Unidad y otras dos en el Movimiento al Socialismo y Política Obrera, respectivamente.Los diputados, delirán en la lista “Unir y fortalecer la Izquierda”; en tanto, del Partido Obrero y, del Movimiento Socialista de los trabajadores encabezarán la lista, a su vez, presentará la fórmula integrada por, ypropondrá al electorado apara presidente y vice.presentará lista única, con el dirigente neuquino, en la fórmula presidencial.El exsecretario de Comercio Interiorhará dupla con, para competir por el partido, en alianza con el movimiento Tierra, Techo y Trabajo del dirigente social Luis D'Elía.También en el espectro del peronismo competirá el exfuncionario del menemismo y del kirchnerismo, en la lista Anticorrupción que lo propone como presidente y acomo vice.Enque propone a Bárbaro-Pucheta también competirán por el lugar en la primera vuelta, en la lista "Demos" ypor "Reconquista".Otro veterano de la política que se presenta en estas PASO es el expiquetero, acompañado por, en, que disputará un lugar en la primera vuelta con la otra propuesta del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad,del conductor televisivo, acompañado porEn el partido tradicional liberal, la UCeDé, la propuesta está encabezada por, bajo el nombre deDentro del peronismo no kirchnerista, el cordobés Juan Schiaretti y el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo lograron su oficialización como candidatos dellevará por su parte tres listas, una de ellas,, llevando como presidente al escritor y activista, acompañado por la dirigente bonaerenseEn el mismo espacio competirá, concomo candidatos, y cerrando la oferta de "Proyecto Joven" se candidatea la primera transexual en disputar una elección presidencial,, concomo vice.A su vez,levará en lo alto de su boleta al tucumanoy acomo vice.Finalmentepropuso a-hijo de Alejandro, el dirigente histórico de las posturas más afines al nacional socialismo- secundado en la categoría de vice por la profesora