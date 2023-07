Trenes Argentinos pone a la venta los pasajes de larga distancia para agosto

Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo / Foto: Archivo

— Trenes Argentinos (@TrenesArg) July 4, 2023

Los pasajes para los trenes de larga distancia para quienes quieran viajar durante el mes de agosto, ya se encuentran a la venta, según informaron fuentes de la empresa Trenes Argentinos.Los usuarios pueden adquirir sus boletos en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web (con un 10 % de descuento).Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.A partir del 1° de diciembre es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido.Los pasajeros deberán entrar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar.circulan dos servicios diarios, a las 6:22 (con parada en Dolores y Gral Guido) y a las 9:35 (parando en estaciones intermedias) desde la terminal porteña.En tanto, desde la ciudad balnearia parte a las 11:06 (parando en estaciones intermedias) y 14:12 (con paradas en General Guido y Dolores).Asimismo, se precisó que funcionará un refuerzo directo con salida los viernes a las 17.10 y retorna desde Mar del Plata los lunes a las 1:22.Los pasajes a Mar del Plata cuestan 2.550 pesos en primera y 3.055 en pullman.En combinación, el servicio General Guido - Divisadero de Pinamar, circula con un servicio diario partiendo de General Guido a las 10:30 y de Divisadero de Pinamar a las 13:15 y los tickets cuestan 635 pesos y hasta Constitución 2.210., que parte a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 2:48.Los pasajes cuestan 2.025 pesos en primera y 2.415 pesos en pullman.A partir de diciembre se adicionó un servicio expreso que se detiene en Rosario Sur. Esta prestación cambió su frecuencia para que el que quiera viajar a la localidad santafesina, pueda aprovechar el fin de semana, y partirá desde Retiro de la línea San Martín los viernes a las 22.30 y retornará los domingos a las 23.49. Circula con coche camarote, el valor es de 5.705 pesos.hay dos trenes semanales. Desde Retiro partirá los miércoles y domingos a las 11:30, y de Córdoba los lunes y viernes a las 20:08. Los pasajes cuestan 2.985 pesos en primera, 3.565 pesos en pullman y 10.140 en camarote para dos personas.Buenos Aires-Cevil Pozo (Tucumán) cuenta con dos trenes semanales. Desde Retiro parte los miércoles y domingos a las 21:10 y de Cevil Pozo los martes y viernes a las 22:30. Los pasajes cuestan 4.915 pesos en primera, 5.900 pesos en pullman y 17.150 en camarote para dos personas.Para ir de Buenos Aires a Bragado hay tres servicios semanales. Parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes a las 2:30 y los miércoles y viernes a las 5:30. Los pasajes a Bragado cuestan 1.330 pesos en primera y 1.585 pesos en pullman.Buenos Aires-Pehuajó posee un servicio semanal. Parte desde Once viernes a las 20:55 y de Pehuajó los domingos a las 20:30. Los pasajes a Pehuajó cuestan 2.320 pesos en primera y 2.775 pesos en pullman.El servicio entre Buenos Aires y Junín tiene una frecuencia diaria que parte de Retiro a las 18:15. El retorno es a las 0:50. Los pasajes a Junín cuestan 1.600 pesos en primera y 1.910 pesos en pullman.