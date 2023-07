Batakis: la inflación "comenzó un camino de descenso"

Foto: Pepe Mateos.

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, afirmó este martes que la inflación comenzó "un camino de descenso", aunque admitió que es "difícil dominarla"."La inflación es alta, nos gustaría tener niveles más bajos. No permite planificar ni a las familias, ni a las empresas ni al Estado. Ahora vemos que puede estar comenzando un camino de descenso y la actividad sigue muy productiva, con trabajo.", señaló Batakis a la radio AM 750.La titular del Nación, además, destacó la necesidad de "pensar en un Estado eficiente, sin ajustes, con mejores servicios a la población”, y afirmó que “hay que calibrar, no ajustar".Respecto al avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó que al organismo lo "sacamos en el 2006 (durante el gobierno de Néstor Kirchner) y la gestión de Cambiemos lo volvió a introducir".. Por ejemplo, la construcción del gasoducto (Presidente Néstor Kirchner) para ellos generaba déficit fiscal", explicó la funcionaria, quien remarcó: “Necesitamos recuperar soberanía”.Para Batakis, la magnitud de la deuda con el FMI "es enorme", aunque es "posible sacarlo de Argentina a mediano plazo con un cronograma”, y evaluó que eso “dependerá de los dólares que generemos".