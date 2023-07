Kicillof: "En Juntos por el Cambio compiten a ver quién dice la mayor barbaridad"

Kicillof aseguró que "hay una suerte de discusión entre los postulantes opositores a ver quién es más descarnado" / Foto: Archivo.

"Es una ventaja que la derecha diga cómo piensa gobernar" Axel Kicillof, gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense destacó la gestión provincial "en materia de salud, educación, rutas, puertos, parques industriales" / Foto: Archivo.

"La derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto: quitar derechos" Axel Kicillof, gobernador bonaerense

Kicillof destacó que su gobierno está "recuperando salario, terminando obras en 6.000 escuelas" / Foto: Archivo.

Gestión para mostrar

"La discusión de fondo es la derecha o los derechos" )Axel Kicillof, gobernador bonaerense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este martes que los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) "compiten a ver quién diceo quitar" si llegan ganar las elecciones.En declaraciones a AM 990, el mandatario provincial, que aspira a la reelección, manifestó que "hay una suerte de discusión entre los postulantes opositores a ver quién es más descarnado cuando plantea ajustar, achicar, privatizar, echar empleados" y destacó que "hablan de dinamitar o de obra pública cero, pero la sociedad sabe que".En ese marco, puso de relieve que "una de las candidatas de la derecha dice que van a echar empleados públicos de todos los ministerios en igual proporción, lo que significa menos maestros y menos auxiliares, menos médicos y enfermeros, o menos policías".Kicillof rechazó también que en la provincia de Buenos Aires se haya ampliado la cantidad de empleados públicos y expuso que si se analiza el número de trabajadores estatales cada 100 mil habitantes,, incluso menos que la Ciudad" de Buenos Aires.Para el gobernador, desde JxC "compiten a ver quién dice la barbaridad más grande en términos de derechos que van a restringir o quitar", pero advirtió que "es una ventaja que la derecha diga cómo piensan gobernar".(S)Kicillof manifestó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ", como la economía bimonetaria, la distribución de la riqueza y del ingreso" y celebró que es positivo "tener que discutir los modelos de país".Sostuvo que "el hecho de que los candidatos de la derecha hablen descarnadamente de ajustar, quitar derechos laborales, privatizar, contra la educación y la salud pública, contribuye porque antes hubo globitos, decían que no ibas a perder ningún derecho y hablaban de la revolución de la alegría y de pobreza cero"."Era un intento de maquillar y camuflar lo que pensaban hacer.a las dificultades que tenemos", prosiguió y opinó que "el plan de la derecha está más explícito, a punto tal que Elisa Carrió dijo con sinceridad y gravedad que para aplicar esos programas económicos de ajuste feroz que propone (Patricia) Bullrich, 'hay que aplicar represión desmedida, y va a haber muertos y violaciones a los derechos humanos'".Para el mandatario provincial, "la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto: quitar derechos".Por otro lado, subrayó tener "muchísima gestión para mostrar"y graficó: "Hicimos muchísimo en materia de salud, educación, rutas, puertos, parques industriales".En ese sentido, Kicillof remarcó que su administración trabaja "para mejorar la educación" e indicó que en cuatro años de gestión "los 5.200.000 alumnos bonaerenses empezaron las clases a término en 12 mil edificios escolares, no hubo paros por cuestiones provinciales y se cumplieron 190 días de clases"."Quienes hoy critican contribuyeron mucho a empeorar el sistema educativo. La gobernadora anterior, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri emprendieronen general, donde los docentes -no los sindicalistas- eran una especie de mafia", consideró.Durante la entrevista también dijo que esos dirigentes de Juntor por el Cambio "recortaron, no invirtieron en edificios, ni en infraestructura, a punto tal de lo que ocurrió en Moreno por falta de mantenimiento, cerraron 37 escuelas rurales y de isla porque decían que era muy costoso mantenerlas".De ese modo se refirió a la tragedia ocurrida el 2 de agosto de 2018 en Moreno cuando una explosión, producto de una fuga de gas produjo,"Se quejaban de que había muchas universidades.en Programa Puentes para que los pibes del interior no tengan que viajar cientos de kilómetros para poder estudiar", prosiguió.Finalmente, expuso que su gobierno está "recuperando salario, terminando obras en 6.000 escuelas, ya abrió 165 nuevas y está transformando desde lo pedagógico el sistema educativo y la formación de las maestras" y aunque reconoció que "siempre falta", planteó que es "increíble que la derecha".