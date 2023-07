La OTAN reeligió a Jens Stoltenberg como secretario general

Stoltenberg

Jens Stoltenberg fue nombrado secretario general de la OTAN el 1 de octubre de 2014 para un mandato de cuatro años. Cumplió dos completos, y el segundo ya había sido prolongado un año en 2022 tras la invasión de Ucrania.



A Stoltenberg se le reconoce haber mantenido el difícil equilibrio de garantizar apoyo incondicional a Ucrania y al mismo tiempo trabajar para que la guerra no se convierta en un posible conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia.



La OTAN proporciona apoyo militar no letal y apoyo logístico a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. En tanto organización, no le da armas ofensivas, algo que sí hacen varios de sus países miembros, con Estados Unidos a la cabeza.