Fernández cuestionó la "deuda irresponsablemente pedida y otorgada por FMI"

Massa encabezó una reunión con sus pares del bloque y se analizó el uso de monedas locales en el comercio intrabloque.

El presidentedijo en la cumbre del Mercosur que se realiza en Puerto Iguazú que, en el marco de un "shock climático que acentuó las fragilidades de nuestra economía, ya afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el FMI".Al hablarle a sus pares del Mercosur, el mandatario argentino expresó: "Siempre les agradeceré el acompañamiento que nos han brindado en el marco de una arquitectura financiera internacional muy injusta que preserva las desigualdades en lugar de socorrer a los pueblos en momentos de estrés como el que atravesamos"."No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado", enfatizó, y exhortó a "integrarse al mundo no solo como proveedores de materias primas sino como exportadores de productos elaborados"."Hablo de ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan. Nadie puede condenarnos a ser los proveedores de la materia prima que otros industrializan y luego nos venden a precios exorbitantes", advirtió frente a los otros presidentes del bloque.Al dar el discurso inaugural de la cumbre del bloque reunida en Puerto Iguazú, Fernández afirmó que"es sin duda alguna,"Una unión que ha evitado que se consoliden corrientes antagónicas entre nuestros intereses. Hemos logrado tener intereses permanentes y son esos intereses los que debemos preservar en favor de nuestros pueblos", remarcó el mandatario ante sus pares del Mercosur.En relación a la relación con el bloque europeo, Fernández indicó que "Argentina estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad" y afirmó que se aspira a que "las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes"."Creemos que la profundización del vínculo entre ambas regiones es una acción política importante en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre creciente. El Acuerdo también significa una oportunidad concreta en el marco de la reconfiguración de los mapas productivos, de nuevas tecnologías y nuevos empleos que suponen las nuevas cadenas de valor", indicó el mandatario en la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Puerto Iguazú, al hablar ante sus pares del bloque regional."Es una enorme alegría encontrarnos forma presencial, algo que no habíamos logrado en los últimos cuatro años", dijo el Presidente al abrir la 62° sesión plenaria de la cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, a la que asisten los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de Bolivia, Luis Arce; a quienes se sumó el electo jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña., en la provincia de Misiones, para encabezar la 62° sesión plenaria de la, y traspasar la presidencia pro témpore del bloque a Brasil.El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),en la sesión plenaria.Este lunes, en la previa de la reunión de los mandatarios, los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se encontraron frente a frente y, como sucedió en las últimas reuniones del Mercosur, volvieron a manifestarse con fuerza los debates acerca de las asimetrías en el bloque y las negociaciones por Tratados de Libre Comercio (TLC); en especial con la Unión Europea.En ese marco, el cancillerreafirmó el compromiso argentino para "diversificar" la agenda externa del Mercosur y pidió revisar el acuerdo con la Unión Europea (UE) sin "discursos ideologizados", al dar apertura a la Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC) del bloque.Desde el centro del Parque Nacional Iguazú, Cafiero señaló que el acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE en 2019 quedó desactualizado y señaló que el proteccionismo verde propuesto desde Bruselas "supone en la práctica una protección de los productos de los países desarrollados que afecta el comercio en general y, muy especialmente, a los productores de alimentos".Por su parte, Massa encabezó una reunión con sus pares del bloque y se analizó el uso de monedas locales en el comercio intrabloque, en un encuentro del que también participaron los presidentes de banco centrales del Mercosur."Para fortalecer el comercio intra Mercosur es fundamental consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países. El uso de monedas locales, en momentos de crisis como el que vive la Argentina por la peor sequía de su historia, alivia la presión sobre el uso de reservas y sobre la cuestión cambiaria", subrayó el ministro en el encuentro.