Artaza apelará la habilitación a Jorge Macri para ser precandidato a jefe de Gobierno

El fallo del #tribunalelectoraldelaciudad autorizando la candidatura de Jorge Macri, será apelado y tendrá que superar las instancias del #SuperiorTribunaldelaCiudad y la #CorteSupremadeNación. Como pasó en otras Provincias. Igualdad ante la Ley o ésto es un escándalo. — Nito Artaza (@NitoArtaza) July 4, 2023

El exsenador nacionalapelará la decisión delde habilitar apara ser precandidato apor(JxC), tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios."Hace un mes solicitamos que el Tribunal electoral se expida sobre la candidatura del señor Jorge Macri, para evitar incertidumbre como en otras provincias. Luego hicimos la impugnación. Ayer en primera instancia no dio lugar al pedido. Hoy", explicó Artaza.Además, agregó que, advirtió el exsenador."Lamentamos la incertidumbre, por eso habíamos solicitado una acción de certificación de certeza hace un mes. Confiamos en los precisos argumentos y en la abundante jurisprudencia existente. Igualdad ante la ley", insistió Artaza.El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires habilitó a Macri para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) por considerar que cumple con los requisitos legales, tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios.La resolución firmada por los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que, actual ministro de Gobierno porteño,Ese artículo dice que "para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores".De esta manera,presentadas la semana pasada por Vanisa Biasi, del Frente de Izquierda; Artaza y Juan Pablo Chiesa, de Aptitud Renovadora, tras el cierre de listas del 24 de junio.En su resolución de 14 carillas, a la que accedió Télam, el Tribunal Electoral desplegó una extensa argumentación en la que distinguió conceptos como lugar de nacimiento, domicilio y residencia, entre otros puntos.La precandidatura de Macri ya había sido avalada por la Junta Electoral del PRO, partido por el cual se postula en la alianza Juntos por el Cambio, lo cual ahora es ratificado por el Tribunal Electoral.Queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño en caso de que haya una apelación de los dirigentes que cuestionan al precandidato. Además, trascendió que la Corte nacional habría solicitado de manera preventiva al procurador general Eduardo Casal una opinión acerca de si le correspondería intervenir en el pleito si llega a plantearse en esa instancia.