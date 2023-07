Cómo un fotógrafo logró en Puerto Madryn "la imagen perfecta" de una ballena

Primer plano de la ballena franca austral bajo el agua. Foto: Andrés Bonetti

Retrato de la cola de ballena franca austral desde abajo. Foto: Andrés Bonetti

La tripulación que embarcó en busca de los gigantes mamíferos.

Andrés Bonetti, fotógrafo profesional especializado en naturaleza, momentos previos a la inmersión.

“Se me dieron las oportunidades y las supe aprovechar, como experiencia fue increíble y me encantaría volver, lo que había pensado durante tantos años lo pude lograr”

A 15 metros de profundidad, Bonetti retrató a contraluz la cola de una ballena franca austral. Esa es la "foto perfecta" por apreciar toda su extensión. Foto: Andrés Bonetti

La metamorfosis de una sensación que se vuelve imagen

Ballena franca austral rodeada de lobos marinos. Foto: Andrés Bonetti

El primer contacto, un proceso que llevó más de cinco años de preparación

Lobos marinos "juegan" al rededor de un ballenato y detrás, la cola de su madre, una ballena de 16 metros de largo. Foto: Andrés Bonetti

Una ballena madre y su cría, en pleno nado bajo el agua. Foto: Andrés Bonetti

Un ballenato albino, la perla pocas veces vista que Bonetti supo captar

Ballenato albino recién nacido junto a su madre, una franca austral de 16 metros de largo retrata desde un dron. Foto: Andrés Bonetti

“Un sonido surge desde las entrañas del mar y anuncia la llegada más esperada. Año tras año, se acercan para parir en esa cuna de aguas mansas”.en las frías aguas de Puerto Madryn, Chubut -que en invierno no superan los 10°- para recibir con su cámara a, un mamífero que viaja cientos de kilómetros hacia el sur del atlántico para dar a luz a sus crías, entre los meses de junio a diciembre.que sólo viven en el hemisferio sur y se encuentran en peligro de extinción debido a su caza indiscriminada para la utilización de su carne para producir aceite. Esoque actualmente cuentan con una población de sólo 7 mil ejemplares, una reducción sustancial respecto de los 100 mil que había a principios del siglo XVIII, según indica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., que lleva más de 1 millón y medio de kilómetros recorridos con sus viajes y se radicó por elección propia en la Patagonia,Si bien Bonetti bucea hace más de 25 años, compartió que, y remarcó que ”ver eso ahí abajo da cierto miedo, a primera vista sólo pienso en el respeto y en quedarme quieto y ver qué sucede”.También descubrió que, durante su permanencia a esa profundidad, con el tiempo y a medida queLas condiciones físicas bajo el agua requieren una pericia diferente y para ello el especialista, enfundado en un traje de neoprene húmedo de siete milímetros y con un tanque de oxígeno en sus espaldas, chaleco compensador, snorkel y patas de rana,De modo queque está compuesta por la editora del libro, la fotógrafa Alejandra Batin; Luis, el patrón de la embarcación; Santiago, un veedor de turismo y Magec, el buzo de apoyo.Según relató el especialista, cuando su compañero bajo el agua divisó a esta mole subacuática de 16 metros de largo y 40 toneladas de peso promedio para los adultos, mediante una serie de señas anteriormente acordadas, le indicó, relató a esta agencia.“Es una foto que busqué mucho tiempo porque me la imaginaba, la imaginé mucho y por fin se pudo dar”, compartió con emoción., los expertos estuvieron dos jornadas enteras buscando al cetáceo con una visibilidad que, por debajo del agua, “no estaba bien, aunque por fuera el mar parecía hermoso y transparente”, tras lo cual, decidieron sumergirse en una lobería, un descenso que, a la espera de dar con el mamífero, sirvió para agilizar sus habilidades.Durante esa travesía de prueba,“Más hacia la profundidad surgió la ballena”, recordó, sorprendido. “Es un plus, fue un instante y solamente dos o tres fotos porque los lobos son muy juguetones y me tapaban toda la escena; en un momento se despeja un poco y se ve la ballena que está viniendo, pasan muy cerca”.Esa cercanía a la que refiere Bonetti le permitió contemplar una de las sensaciones "más importantes" que"La mirada, el ojo de la ballena cuando pasa muy cerca tuyo, tiene una expresión que cuando la mirás de frente parece el ojo de un gigante, es algo muy lindo".www.telam.com.ar/notas/202212/612766-ballenas-cambio-climatico-economia-azul.html, rememoró: "Esas son las cosas que te tranquilizan cuando bajás, los movimientos y el acercamiento son tan lentos cuando vienen hacia a vos y te van tranquilizando, después no querés salir.""De ellas depende el estado de ánimo que te provocan"cerró.“Yo vengo hace más de cinco años haciendo estas imágenes, las condiciones son muy difíciles en esta zona porque uno tiene ciertos días para hacerlas, te preparás para eso pero no siempre las condiciones están, se vuelve a intentar, pero es difícil”, sostuvo Bonetti., cerró.Esa zona no siempre reúne esas cualidades porque, cuenta el experto, “si bien hay buena visibilidad cuando uno ve para abajo, en la transversal, lo que uno ve de frente cuando baja no lo es tanto y la imagen tiene que ser perfecta”, ysu equipo fotográfico, uno de los que utilizó para estos descensos, es una Nikon D3 y un lente de 10 mm gran angular dentro de un estanco acuático que la protege del agua,Esta revisión, que el fotógrafo afinó durante las inmersiones que hizo a lo largo de todos esos años, es parte medular de la expedición en Madryn porque,Por eso, recuerda,como experiencia fue increíble y me encantaría volver, lo que había pensado durante tantos años lo pude lograr”, cerró.Cámaras fotográficas, buzos de apoyo y trajes especializados para soportar temperaturas extremas bajo el agua, pero también drones.Destreza mediante,, un pequeño mamífero de entre 4,5 y 5 metros de largo completamente blanco que, y repasa: “Estuve sobrevolando la zona y justo veo la mancha blanca, automáticamente los seguí y les hice un video”., compartió sobre el joven animal.Esta especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenidae es propia del hemisferio sur, aunque es poco común verlas. Cuando nacen promedian una longitud de 5 a 6 metros en su totalidad e integran la lista roja de especies en peligro de extinción, homologada por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).sobre el video de la ballena y su cría.