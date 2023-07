Marcos Rojo viajó a EEUU para visitar a expertos en musculatura

Rojo viajó a Miami a consultar por sus lesiones. / foto: TW@BocaJrsOficial.

Juniors Marcos Rojoen musculaturaRojo recibió un permiso del cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón y del vicepresidente de Boca y responsable del fútbol profesional Juan Román Riquelme, y partió este lunes a Miami junto a su familia para consultar a un especialista en musculatura y determinar el motivo de las reiteradas lesiones.La licencia le servirá al ex jugador del seleccionado argentino para descansar junto a su familia, ya que se instalará unos días en Miami junto a su esposa y sus hijos, señaló TyC Sports.Rojo, de 33 años, se recupera de un desgarro grado uno sufrido en el sóleo de la pierna izquierda que le impidió jugar ante Sarmiento el domingo pasado y que lo mantendrá inactivo las próximas semanas.El último partido que jugó el zaguero, ex Estudiantes y Manchester United de Inglaterra, fue el 31 de mayo cuando sumó 45 minutos en reserva frente a Arsenal, en el predio de Ezeiza.Desde su llegada a Boca, Marcos Rojo ha sumado siete desgarros y tuvo que ser operado en octubre pasado del ligamento cruzados anterior de la rodilla derecha.Este viaje de Rojo también se produce cuando aún no renovó su contrato con la entidad "Xeneize".Desde el 30 de junio, el zaguero puede negociar su futuro como agente libre con otros clubes ya que su unión contractual con Boca culmina en diciembre próximo.